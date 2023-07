Le foto di Federica Pellegrini incinta: “Prove tecniche di maternità” Federica Pellegrini sarebbe in dolce attesa. Le foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano la campionessa al largo di Ponza, evidenziano alcune rotondità che farebbero pensare ad una gravidanza. Stavolta da parte della Divina, nessuna smentita.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo tante indiscrezioni che la volevano in dolce attesa anche a distanza di pochi mesi dal matrimonio, stavolta pare che Federica Pellegrini sia davvero incinta. A confermare i sospetti dopo una notizia lanciata da Dagospia, sono le foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui la campionessa mostra il suo fisico asciutto, con il ventre dolcemente arrotondato. Stavolta, però, non sono arrivate conferme e nemmeno smentite, da parte della diretta interessata.

Gli scatti in in costume al largo di Ponza

In vacanza a Sabaudia, poi a Ponza sulla barca di Giovanni Malagò, la Divina e Matteo Giunta si godono giorni di mare e relax, in compagnia dell'amico di sempre, il presidente del Coni e dei suoi nipoti, figli di Vittoria Malagò, che la coppia si diverte a far giocare in acqua.

Ed è tra un tuffo e l'altro che si scorgono le gentili rotondità di Federica Pellegrini, un pancino accennato quello che si vede dal bikini, ma che fa presumere si tratti proprio di una gravidanza in atto.

Dopo le continue domande su quando la coppia avrebbe allargato la famiglia, finalmente, pare che il momento sia arrivato, ma l'annuncio ufficiale per i fan della nuotatrice non è ancora arrivato. Nessuno scatto sul suo profilo Instagram che potesse far presumere che un bebè fosse in arrivo.

Il desiderio di avere dei figli

Bisogna dire, però, che se spesse volte è arrivata una smentita da parte di Federica Pellegrini, talvolta anche indiretta, con video o foto in cui si intratteneva a sorseggiare un drink, stavolta tutto tace.

D'altronde la Divina non ha mai negato di voler diventare mamma un giorno, ma ha sempre detto che "i figli arrivano", stesse parole utilizzate da suo marito, a voler sottolineare che entrambi erano desiderosi di allargare la famiglia, ma rispettando i tempi e senza affannarsi. D'altra parte, solo l'anno scorso, c'è stato il loro matrimonio e quindi, questo, sarebbe il loro primo anniversario da festeggiare. Probabilmente non saranno solo in due, ma questo è ancora da vedere.