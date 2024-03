Federica Pellegrini, il video divertente con la figlia Matilde: “Un giorno tutto questo sarà tuo”

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è tornata a parlare dei cambiamenti che avvengono dopo la gravidanza, a pochi mesi dalla nascita della sua prima figlia Matilde, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio. La campionessa olimpica ha raccontato in un'intervista a Rainews di come ha gestito i cambiamenti relativi al suo corpo e di come ora, a distanza di mesi dal parto, voglia provare a torna ad allenarsi. Oltre agli aspetti fisici, durante una gravidanza non mancano anche gli sbalzi ormonali e tutti quegli stati umorali che contraddistinguono il periodo del post partum, come ha raccontato Pellegrini sui social. La maternità, però, è anche fatta di tante scoperte e momenti nuovi da sperimentare, ricca di momenti divertenti, come vediamo nell'ultimo video condiviso dalla Divina su Instagram.

Federica Pellegrini con la figlia Matilde

Federica Pellegrini replica la scena del Re Leone con Matilde

Sulle note di Circle of Life, canzone tratta dal film il Re Leone, Federica Pellegrini ha condiviso un post in uno dei suoi luoghi preferiti della casa di Verona: la cabina armadio. Da sempre appassionata di moda, l'ex nuotatrice non ha mai fatto mistero di amare tantissimo i vestiti e di avere un guardaroba notevole. Replicando la scena del Re Leone dove Rafiki presenta Simba agli animali della savana, la Divina solleva la piccola Matilde davanti alle decine di scarpe del suo guardaroba in un momento davvero divertente. Nella scarpiera possiamo si passa dalle décolléte, amatissime da Pellegrini, sia colorate che total black. In fondo alla scarpiera, però, è possibile riconoscere anche diversi stivali.

Federica Pellegrini solleva la figlia come nella scena del Re Leone

Il video divertente è completato dalla descrizione aggiunta al post: "Un giorno tutto questo sarà tuo", scrive Pellegrini riprendendo la frase del Re Leone in riferimento al guardaroba che, in futuro, diventerà anche della figlia. Non sono mancate le reazioni di altre celebrities dalla sciatrice Sofia Goggia a Laura Pausini, che ha rivelato di star conversando le scarpe per la figlia da quasi trent'anni.

