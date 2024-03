La casa di Federica Pellegrini: com’è arredato l’appartamento della campionessa Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno condiviso spesso sui loro profili social scorci della loro casa di Verona, soprattutto nel corso della gravidanza e dopo la nascita della figlia Matilde: ecco com’è arredata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Per Federica Pellegrini il 2024 è iniziato nel migliore dei modi con la nascita della figlia Matilde, venuta al mondo il 3 gennaio scorso. La Divina è già tornata agli impegni lavorativi, portando la piccola con sé. Soprattutto nel corso della gravidanza, però, l'ex campionessa ha trascorso diverse settimane prevalentemente in casa, condividendone l'arredamento con i suoi fan. La campionessa, inoltre, ha mostrato anche come l'appartamento sia cambiato con l'arrivo della figlia.

Il soggiorno con la grande scalinata

La casa di Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verona è probabilmente una piccola villetta indipendente dotata di uno spazio verde, con un tanto di pergolato, come ha mostrato Pellegrini stessa in una foto estiva postata la scorsa estate.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta al tavolo della loro casa

Nelle foto condivise da Pellegrini, si vede soprattutto il soggiorno, dove troviamo un ampia scala che conduce al piano superiore. Proprio qui, pochi mesi fa, Pellegrini aveva ritratto il marito Matteo Giunta con in mano i regali di San Valentino: un orsacchiotto di peluche gigante e un mazzo di rose rosse.

Matteo Giunta

Il salotto che ospita la scalinata in legno è composto da un divano color ocra in pelle, spesso rivestito da una coperta. In mezzo alla sala, sopra il grande tappetto, troviamo dei pouf grigio antracite, en pendant con la poltrona che si affianca al sofà.

Federica Pellegrini con i suoi tre bulldog francesi

Davanti al divano, come abbiamo visto nelle foto condivise a Natale, troviamo un mobile da televisione bianco lucido, che riprende la parete a muro dove è installata la maxi televisione. Non manca anche un tocco di design, con la l'Arco Led, firmato Flos, marchio italiano fondato a Merano nel 1962. A disegnare questa celebre lampada con la base in marmo bianco di Carrara sono stati i designer Achille and Pier Giacomo Castiglioni: questo pezzo del design italiano costa 2670 euro.

Il soggiorno

Tra gli altri scorci della casa che Pellegrini ha condiviso sui social, non può mancare lo scatto dedicato alla cabina armadio, che ospita il guardaroba della campionessa, da anni appassionata di moda. In uno degli ultimi giorni di gravidanza, Federica Pellegrini ha postato un selfie del suo look con alle spalle la cabina armadio dove possiamo vedere bomber e scaffali pieni di scarpe: un vero e proprio sogno.

Federica Pellegrini con alle spalle la cabina armadio

La cameretta della figlia di Federica Pellegrini

Ovviamente gli spazi più nuovi della casa sono quelli dedicati alla camera della piccola Matilde. Pochi giorni prima del parto la campionessa di nuoto ha postato un video sul suo profilo Instagram dove mostra come ha arredato la stanza della figlia. La campionessa olimpica ha deciso di far decorare con dei disegni realizzati a mano dall'artista Tony Gallo: la stanza è stata decorata sui toni del bianco e del rosa. Il divano beige, utilizzato per l'allattamento, rivestito da una coperta a cuori bianchi. Non manca un armadio sui toni del borgogna, la culla bianca e un lettino a cancello per quanto la piccola Matilde sarà cresciuta.

La cameretta della piccola Matilde