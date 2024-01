Federica Pellegrini, la prima foto di Matilde: la piccola indossa una tutina a righe Federica Pellegrini è diventata mamma da poche settimane: lo scorso 3 gennaio è nata Matilde, la sua prima figlia avuta con Matteo Giunta. La neo mamma si gode i primi momenti con la piccola tra giochi e passeggiate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Federica Pellegrini è diventata mamma lo scorso 3 gennaio. La campionessa di nuoto ha dato alla luce Matilde, la prima figlia, avuta con il marito Matteo Giunta. Le prime settimane stanno trascorrendo tra passeggiate a Verona, giochi e "libri" da scoprire.

Federica Pellegrini, la foto sul fasciatoio con Matilde

La piccola di casa Pellegrini-Giunta è al centro delle attenzioni di mamma e papà. In uno scatto condiviso sul suo profilo Instagram, la Divina ha immortalato la figlia Matilde mentre gioca con un "libro" sul fasciatoio, indossando una tutina a righe marroni e rosa. I commenti sotto la fotografia, però, sono tutti per la bambina, che stupisce tutti per la quantità di capelli neri, nonostante abbia soltanto due settimane.

Nella foto la piccola Matilde è intenta a giocare con un piccolo libro per bambini, composto da tre grandi disegni di animali. Proprio gli animali ricorrono anche sulla parete sopra il fasciatoio, decorata con un'illustrazione fatta a mano e che ritrae i tre bulldog francesi di Pellegrini. Proprio i tre amici a quattro zampe sono stati definiti dalla stessa campionessa come "tre bodyguards", perché gravitano intorno a mamma e figlia nel momento dell'allettamento. Se la bimba sta scoprendo il mondo, anche per i due neogenitori la nuova vita è tutta una scoperta.

Federica Pellegrini mentre allatta la figlia Matilde

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair a poche settimane dal parto, Pellegrini aveva raccontato le sue paure e i suoi dubbi riguardo l'arrivo della prima figlia: "Ho paura di non riuscire a capirla. Di non cogliere i segnali importanti". Una paura che l'ex campionessa olimpica è certa di poter superare anche grazie al supporto del compagno Matteo Giunta.