Federica Pellegrini, la foto in bianco e nero per il primo mese della figlia Matilde Federica Pellegrini festeggia il primo mese della figlia Matilde, avuta dal marito Matteo Giunta, postando una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram.

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini è diventata mamma lo scorso 3 gennaio. Matilde, la prima figlia avuta con il marito Matteo Giunta, ha già compiuto un mese. La piccola di casa è al centro delle attenzioni dei neogenitori che le hanno dedicato un post per i suoi primi trenta giorni di vita.

Federica Pellegrini, mano nella mano con la figlia Matilde

Per il primo mese di sua figlia, Federica Pellegrini ha condiviso uno scatto in bianco e nero sul suo profilo Instagram. La piccola Matilde, con indossa una tutina in lana, stringe il dito della Divina, che probabilmente la sta allattando nel momento della foto. Non è mancato anche il commento e il post del padre Matteo Giunta che, sotto la foto di Pellegrini, ha commentato con un tributo sentito alle madri: "Grazie ad una mamma meravigliosa… Ps.Complimenti a tutte le mamme, ho scoperto in questi mesi quanto sia difficile fare quello che fate. E non potremo mai ringraziarvi abbastanza!!".

Matteo Giunta, lo scatto di Federica Pellegrini con Matilde

Anche Giunta ha postato una foto, probabilmente risalente ai primi giorni di vita della figlia Matilde, quando Federica Pellegrini e la piccola erano ancora in ospedale. Nello scatto, postato sul suo profilo Instagram, l'ex campionessa olimpica tiene in braccio la bambina, di cui si vede solo un piede. La dedica anche qui è semplice: "Non si può spiegare", scrive in riferimento alla foto di mamma e figlia. Insomma, i due genitori sono al settimo cielo, nonostante i ritmi di vita siano cambiati, come avevano già immaginato nel corso della gravidanza. Matilde, però, è sempre al centro dei pensieri della famiglia, compresi i quattro bulldog francesi.

Federica Pellegrini con la figlia Matilde