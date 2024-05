video suggerito

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per il battesimo della piccola Matilde la famiglia veste di bianco Look di famiglia total white per Federica Pellegrini, Matteo Giunta e Matilde: la piccola è stata battezzata. Cerimonia e festa per pochi intimi a Verona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

Federica Pellegrini, Matteo Giunta e la piccola Matilde

Con una citazione di Madre Teresa di Calcutta, Federica Pellegrini ha condiviso con la sua community le foto di una giornata speciale. La protagonista è stata la piccola Matilde, la primogenita della campionessa e del marito Matteo Giunta, nata a gennaio. "I figli sono come gli aquiloni: insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo,

insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto" ha scritto la nuotatrice, mostrando a fan e follower gli scatti del Battesimo della bimba.

I look coordinati di famiglia

Federica Pellegrini conosce bene la pressione che grava sulle donne, circa la maternità. Ha più volte criticato, prima di dare l'annuncio della gravidanza, chi per lungo tempo le ha rivolto continuamente domande indiscrete, in merito all'arrivo di un figlio. Lei e il compagno desideravano molto diventare genitori, ma ci è voluto tempo e le intromissioni non sono certo mancate. Anche pochi giorni prima di confermare di essere incinta, aveva smentito le voci che circolavano. "Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero" aveva detto, notando un'attenzione ossessiva nei confronti dei cambiamenti del suo corpo, immediatamente collegati a una gravidanza.

La famiglia in Chiesa

Quest'ultima è stata poi effettivamente confermata di lì a poco, in modo anche molto ironico. Le difficoltà non sono mancate anche nel post partum, un periodo ricco di cambiamenti non facili da accettare, dal punto di vista fisico ed emotivo, ma anche nella gestione della quotidianità. "All’inizio non mi piacevo poi tutto ha avuto senso" ha raccontato a proposito del rapporto col proprio corpo. A distanza di quattro mesi dalla nascita della bimba, la nuotatrice è tornata in piscina intenzionata a riprendersi il corpo di prima. Ed è arrivato anche il momento del Battesimo di Matilde.

Leggi anche Federica Pellegrini torna in piscina dopo la gravidanza: le foto con il costume fluo

Il Battesimo della piccola Matilde

Il Battesimo di Matilde è stato celebrato in presenza di pochi amici intimi e di alcuni membri della famiglia. Dopo la funzione religiosa, la coppia e i loro invitati si sono spostati a Vescovo Moro (ristorante ed enoteca veronese) per festeggiare con un pranzo tutti insieme. Look total white coordinato per madre e figlia: vestitino per la bimba e un completo compsto da maxi camicia e pantaloni balloon per la nuotatrice, con ballerine coordinate. T-shirt candida e sneakers bianche anche per il papà, che ha invece spezzato il look con un due pezzi scuro.