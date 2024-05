video suggerito

Federica Pellegrini torna in piscina dopo la gravidanza: le foto con il costume fluo Federica Pellegrini è tornata in acqua dopo la nascita della figlia Matilde: la Divina ha spiegato di voler riprendersi il suo corpo, ricominciando ad allenarsi in piscina anche senza l'adrenalina delle gare.

A cura di Arianna Colzi

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è tornata in piscina a pochi mesi dalla nascita della figlia Matilde, venuta al mondo lo scorso 3 gennaio 2024. Come ha raccontato pochi giorni fa a Verissimo, ospite con il marito Matteo Giunta di Silvia Toffanin, il parto è stato complicato e ha dovuto affrontare un cesareo d'urgenza. A distanza di mesi, però, ora che tutto si è tranquillizzato, la Divina è tornata a nuotare. Non per gareggiare, ovviamente, anche se alcuni suoi fan ci avevano sperato, ma, come ha spiegato lei stessa: "Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo". Dunque, Pellegrini torna in acqua per ricominciare a fare movimento dopo il parto, come testimoniano le foto scattate nella piscina di Verona.

Federica Pellegrini prima di scendere in acqua

Il ritorno di Federica Pellegrini

Per una giornata di nuoto nella piscina di Verona, dove si allenava anche all'inizio della sua carriera, Federica Pellegrini sfoggia un costume intero cut out firmato Nike con dettagli neri e colori fluo. Si tratta di un costume appositamente realizzato per chi pratica nuoto ad alti livelli e costa 63 euro sul sito del brand. Oltre al costume, ha sfoggiato anche il suo nuovo pixie cut cortissimo, taglio di capelli che ha mostrato qualche giorno fa sul set di un servizio fotografico.

Federica Pellegrini in piscina

Qualche giorno prima, la Divina ha condiviso anche una foto con due amiche nonché ex compagne di staffetta, Alice Mizzau e Martina Carraro, che con Pellegrini hanno condiviso anche le gioie dell'addio al nubilato: nella piscina federale di Verona le tre si sono allenate insieme, proprio come ai vecchi tempi.

Federica Pellegrini, Alice Mizzau e Martina Carraro