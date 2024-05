Federica Pellegrini e Matteo Giunta battezzano la piccola Matilde, cerimonia e festa per pochi intimi

video suggerito

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno festeggiato a Verona il battesimo della piccola Matilde, celebrato domenica 26 maggio. La campionessa e il suo ex allenatore – suo marito dal matrimonio dell’agosto 2022 – hanno scelto un look total white per il battesimo della loro primogenita, celebrato alla presenza di pochi amici intimi e i familiari più stretti. Dopo la funzione religiosa, Giunta e Pellegrini hanno voluto festeggiare con un pranzo tenuto a Vescovo Moro, ristorante ed enoteca veronese. Star indiscussa della festa è stata la bambina, celebrata anche dalla curiosa frase che i genitori hanno scelto di far stampare sulla torta battesimale: “Brava Matilde”. Una scelta che probabilmente sottende il buon carattere della piccola e che ha richiamato l'hashtag usato per le foto social dell'evento, #bravaMati.

Le foto del battesimo di Matilde Giunta

Sono stati proprio Matteo e Federica a postare sui rispettivi profili Instagram le foto del battesimo di Matilde. A colpire negli scatti – nei quali la bambina compare a volto coperto per comprensibile volere dei neo genitori – è soprattutto lo sguardo di mamma Pellegrini che non guarda mai verso l’obiettivo, preferendo concentrarsi sul viso della sua bambina.

Matilde ha già superato anche il battesimo dell’acqua

Qualche settimana fa, la piccola Matilde aveva già superato un altro battesimo importante, quello dell’acqua. Mamma Federica Pellegrini aveva voluto portarla con sé in piscina per aiutarla ad ambientarsi nell’elemento che è valso alla campionessa gli straordinari riconoscimenti ricevuti durante la lunga carriera da nuotatrice. “I neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito. Di sicuro Matilde saprà nuotare, poi farà quello che vorrà. Cosa vorrei insegnarle? A essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare”, ha spiegato recentemente l’atleta dopo avere postato le prime foto scattate insieme alla figlia in piscina.