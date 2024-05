video suggerito

Federica Pellegrini: "La piccola Matilde va già in acqua, sa nuotare ma sta a lei decidere cosa vorrà"

Federica Pellegrini racconta il suo rapporto con la piccola Matilde e il nuoto. Mamma e figlia sono già entrate in piscina: "I neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito". Il maschilismo nello sport e l'episodio dell'ascensore, raccontato nella sua autobiografia: aspettava l'ascensore per andare alla finale, quando si aprì era pieno di allenatori italiani che non si preoccuparono di cederle il posto. "Bisognerebbe chiederlo a chi in quell’ascensore c’era. Però a me è servito molto, è stato un campanello importante: mi ha dato la spinta giusta al momento giusto". Se fosse stato un atleta maschio? "Non lo so, ma penso che sarebbe andata diversamente".

Le parole di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera racconta così di questa sua avventura ‘maschilista' durante uno dei giorni più importanti della sua vita. Fortunatamente, però, è riuscita sempre ad avere una marcia in più per superare questo tipo di difficioltà:

La fortuna di un atleta professionista di alto livello la fa sempre la famiglia. Quando ho cominciato i doppi allenamenti, al primo anno delle superiori, era mia mamma che si alzava alle 5 per prepararmi la colazione e portarmi in piscina, venirmi a prendere, accompagnarmi a scuola.

Il rapporto con la piccola Matilde

Chissà che cosa farà Matilde da grande. Se seguirà le orme di mamma e papà: è nata il 3 gennaio 2024, anno delle Olimpiadi di Parigi, la Pellegrini è nata nel 1988, anno delle Olimpiadi di Seoul. Chissà, forse è una predestinata ma mamma Federica dice: "In tanti nascono nell’anno olimpico e poi non fanno sport. Non è matematico". Matilde, intanto, va già regolarmente in acqua:

Sì, i neonati vengono dall’acqua ed è importante mantenere questo feeling subito. Di sicuro Matilde saprà nuotare, poi farà quello che vorrà. Cosa vorrei insegnarle? A essere una combattente. Penso sia la chiave per qualsiasi cosa voglia fare.