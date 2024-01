Diletta Leotta a cena con Loris Karius: la serata romantica è dark con la tutina cut-out Diletta Leotta e Loris Karius si sono concessi una romantica cena di coppia prima di tornare a separarsi per motivi lavorativi. Si sono vestiti in coordinato ma è stata soprattutto la tutina della conduttrice ad aver attirato le attenzioni dei fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta si gode gli ultimi momenti di relax prima di tornare a lavorare a pieno ritmo. Ha trascorso le vacanze di Natale col compagno Loris Karius e la figlia Aria, allietando i fan con degli adorabili scatti di famiglia sullo sfondo di magiche decorazioni a tema feste. L’avevamo lasciata in versione sparkling mentre festeggiava il suo primo Capodanno da mamma, oggi la ritroviamo come una moderna Catwoman per una romantica serata fuori con il fidanzato. I due sono andati a cena in una location suggestiva e glamour, approfittandone per vestirsi in coordinato in total black. È stata però soprattutto la conduttrice ad attirare le attenzioni dei fan: ecco tutti i dettagli del suo look trendy e super sensuale.

Diletta Leotta e Loris Karius vestono coordinati

Cosa hanno fatto Diletta Leotta e Loris Karius prima di tornare ai rispettivi impegni lavorativi che li terranno ancora una volta “a distanza”? Si sono concessi una romantica cena di coppia e sui social ne hanno documentato alcuni dettagli.

Loris Karius in total black

Hanno fatto visita a un sofisticato locale milanese, apparendo adorabili in coordinato. Hanno puntato entrambi sul total black ma, se da un lato il calciatore è rimasto “sobrio” con pantaloni classici e maglione in tinta a collo alto, la conduttrice ha preferito osare con la sensualità. Ha indossato una tutina dark firmata AndreAdamo, un modello seconda pelle con dei tagli cut-out su seno e spalle che sugli e-commerce di moda viene venduta a 160 euro.

Leggi anche Diletta Leotta a Dubai con Aria e Loris Karius: ricicla il costume rosso della gravidanza

La tutina di AndreAdamo

La borsa di cristalli di Diletta Leotta

Nel look da sera di Diletta Leotta non poteva mancare un dettaglio scintillante che ha illuminato la sua immagine: ha seguito la moda sparkling con una borsetta tempestata di cristalli scintillanti, per la precisione l’iconico modello hobo firmato Prada decorato con l’emblematico logo triangolo smaltato sul davanti.

Diletta Leotta con la borsa Prada

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.800 euro. La conduttrice di Dazn ha inoltre rivoluzionato l’hairstyle. Niente più capelli extra lisci, ha preferito delle onde voluminose dall’effetto naturale che hanno aggiunto un tocco wild al total look. In quanti prenderanno ispirazione dal sexy look di Diletta per una serata di coppia in pieno inverno?

Borsa Prada