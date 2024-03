Diletta Leotta sfoggia un blazer doppiopetto tartan per Lazio-Juventus

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Per Diletta Leotta (e per la serie A) la Pasqua è stata una giornata sui campi di calcio proprio come tutti gli altri weekend. Leotta è reduce da un weekend a Berlino con il futuro marito Loris Karius: nella capitale tedesca i due si sono fatti un tatuaggio di coppia con il nome e la data di nascita della loro figlia, Aria, venuta al mondo lo scorso 16 agosto. Per questo weekend, in occasione del match tra Lazio e Juventus la conduttrice di Dazn era a Roma, dove ha sfoggiato un blazer oversize perfetto per la primavera. Mentre era impegnata a commentare il match, a casa c'era una persona speciale a "tifare" per lei.

Per la partita di Pasqua di Serie A tra Lazio e Juventus, Diletta Leotta ha scelto un look perfetto per queste giornate un po' piovose di primavera. Il blazer tartan doppiopetto firmato Diego Lazzaroni risaltava perfettamente la sua silhouette. Non si trattava, però, di una semplice giacca ma di un blazer-vestito con tanto di maniche scampanate, a rendere l'intero look meno severo e più chic.

Il blazer, che può fare da mini abito appunto, può essere indossato anche con un paio di shorts o una gonna sotto, proprio come ha fatto Diletta Leotta, che per il pre partita ha abbinato al coprispalle degli shorts in pelle nera, come vediamo nell'ultima foto postata dalla conduttrice. Una foto davvero speciale con una tifosa d'eccezione.

Una "tifosa" speciale per Diletta Leotta

Come vediamo nelle foto condivise sui social, Diletta Leotta era luminosa in questo look quasi dal sapore anni '80, sia per via delle forme che per via dei tessuti. A renderla ancora più felice, però, è stata una fan speciale che la guardava da casa: si tratta di sua figlia Aria che, mentre la madre era impegnata sui campi di serie A, è rimasta a casa con i nonni materni. Nell'ultima foto vediamo la piccola che riconosce la mamma da televisore, riempiendo di orgoglio Diletta Leotta.

