Cosa ci fa Dua Lipa con la maglia del Palermo: la spiegazione è nascosta nella foto La famosissima cantante inglese è apparsa sui social con la maglia del Palermo. Dua Lipa ha indossato la maglia rosanero nel giorno del lancio di un nuovo paio di sneakers rosa.

A cura di Alessio Morra

Dua Lipa immortalata con la maglia del Palermo. L'immagine della famosissima cantante con la maglia rosanero ha fatto il giro dei social e del web e ha prodotto numerose domande, oltre a un'infinità di commenti di tifosi siciliani che l'hanno invitata a cantare al Barbera. Dua Lipa ha indossato la maglia del Palermo perché è testimonial di un nuovo paio di sneakers rosa, e da lì è nata l'idea di farle indossare la casacca rosanero.

Perché Dua Lipa aveva la maglia del club rosanero, che sta disputando un ottimo campionato di Serie B? Inizialmente si è pensato che anche lei si fosse unita a tutte quelle star internazionali che di tanto in tanto si presentano in pubblico indossando maglie di squadre di calcio, spesso italiane. Tempo fa Kim Kardashian uscì con la maglia della Roma (quella targata Zeman 1997-1998), mentre pochi giorni prima dello scudetto numero tre Emily Ratajkowski venne immortalata con una maglia del Napoli, la modella americana ha un debole per il calcio e per le maglie di squadre di Serie A, avendo indossato pure quelle di Roma e Juventus.

Ben diversa in realtà è la storia della foto di Dua Lipa, fotografata con la maglia del Palermo, griffata Puma. La cantante inglese, che negli ultimi anni ha spopolato con una sfilza di brani di grande successo – l'ultimo è "Dance the Night", colonna sonora di Barbie – è legata al marchio Puma, che è pure sponsor tecnico del club siciliano.

La Puma tempo fa aveva lanciato una scarpa fatta apposta per la cantante, denominata ‘Puma Mayze Dua Lipa'. Ora la società tedesca ne ha lanciata un'altra di scarpa. Le nuove sneakers sono rosa e da qui è nata l'idea di creare un link, un collegamento, con il Palermo, che ha il rosa come colore principale. Il nome è proprio ‘Puma Pink Palermo‘.

E nello shooting fotografico per Foot Locker, in occasione del lancio sul mercato delle scarpe ‘Puma Pink Palermo' si è deciso di puntare in automatico anche sulla maglia del club rosanero. La Puma ha deciso di produrre queste scarpe, dal costo di 90 euro, puntando sul revival, perché questa tipologia di sneakers erano molto in voga negli anni '80 e per farlo in grande stile ha scelto un'icona mondiale come Dua Lipa.