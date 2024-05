video suggerito

Cosa serve per avere 9 squadre italiane nelle coppe europee la prossima stagione: ora è possibile Nella stagione 2024/2025 la Serie A potrebbe avere 9 squadre qualificate tra Champions, Europa e Conference League. Tutto dipenderà da Atalanta e Fiorentina in Europa e dalla classifica finale del campionato in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Quante squadre di Serie A giocheranno le coppe europee nella stagione 2024/2025? Potremmo avere addirittura 9 squadre impegnate tra Champions, Europa e Conference League. Un eventuale trionfo della Fiorentina in Conference, che giocherà contro l'Olympiacos la finale, e dell'Atalanta, che giocherà quella di Europa League contro il Bayer, potrebbe portare, a fronte di una determinata classifica finale della stagione, al record di squadre italiane nelle coppe europee.

Quante squadre italiane si qualificano alle coppe nel 2024-2025

La Viola ci ha messo del suo qualificandosi per il secondo anno di fila per l'ultimo atto del terzo torneo continentale. Se la squadra di Italiano dovesse vincere il titolo e chiudere la stagione in Serie A dall'ottavo posto in giù il sogno di avere nove squadre nelle coppe diventerebbe realtà.

Quante squadre si qualificano a Champions, Europa e Conference League gli scenari

Bisognerà tenere d'occhio però, anche o meglio soprattutto, la graduatoria finale del campionato di Serie A. Se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League anche la Roma andrà in Champions League. Perché la Uefa ha specificato che essendo di diritto assegnato un posto in Champions a chi vince l'Europa League il posto extra andrebbe alla sesta classificata, cioè la Roma, che ora dovrà tifare per i nerazzurri contro il Leverkusen.

L'Italia ha la possibilità di portare la bellezza di 6 squadre nella nuova Champions (ovvero le 4 canoniche, più l'Atalanta, in quanto vincitrice dell'Europa League e la quinta o sesta classificata). A quelle sei se ne aggiungerebbero almeno due: una andrà in Europa League e l'altra in Conference.

Se invece la Fiorentina con l'Olympiacos vincere allora i viola in automatico andranno in Europa League e quindi apriranno la possibilità all'ottava o alla nona classificata della Serie A di giocare la Conference League.

I viola andrebbero in Europa League con la sesta e la settima del campionato italiano 2023-2024, a meno che l'Atalanta non chiuda sesta ma vinca l'Europa League, in quel caso sarebbe in Champions e in Europa League per l'Italia andrebbero solo due squadre la settima del campionato (ora la Lazio) e la Fiorentina.