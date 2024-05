Fiorentina-Olympiacos è la finale di Conference League, si giocherà ad Atene

video suggerito

Sarà Fiorentina-Olympiacos la finale di Conference League 2023-2024. Dopo i viola, che hanno festeggiato dopo il pareggio per 1-1 a Bruges, hanno staccato il pass anche i greci, che dopo aver rifilato il poker all'Aston Villa a domicilio hanno completato l'opera nella gara di ritorno, vincendo per 2-0. L'incontro si terrà il 29 maggio.

L'Olympiacos elimina l'Aston Villa

Il rigore di Beltran ha regalato la qualificazione alla finale di Europa League alla Fiorentina per il secondo anno consecutivo. Italiano può preparala bene, avendo venti giorni e tre partite di campionato di Serie A da giocare. La seconda semifinale era stata già indirizzata all'andata, perché l'Aston Villa, l'altra grande favorita, era stata battuta per 4-2 in casa dall'Olympiacos di Mendilibar, vincitore dell'Europa League con il Siviglia. Al ritorno i greci mettono al sicuro subito quando segna El Kaabi, che nella ripresa trova il gol del 2-0 che chiude definitivamente i conti. Grande festa ad Atene per l'Olympiacos alla prima finale europea.

Fiorentina-Olympiacos in campo il 29 maggio in Grecia

La Fiorentina cercherà di conquistare il primo trofeo della sua storia dopo ventitré anni, lo scorso anno perse due finali, sarà favorita contro l'Olympiacos, che però giocherà forte del fattore campo. Perché la finale di Conference League 2023-2024 si giocherà proprio ad Atene, ma nello stadio dell'AEK l'Agia Sophia. E il club greco letteralmente giocherà la prima finale europea della sua storia in finale. L'incontro tra la Fiorentina e l'Olympiacos si disputerà mercoledì 29 maggio, il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45.