video suggerito

Quando si gioca la finale di Wimbledon 2024, data e orario della partita di tennis La finale del torneo maschile di Wimbledon 2024 si giocherà domenica 14 luglio sul campo Centrale. L’orario d’inizio è fissato per le 15. A giocarsela saranno i vincitori delle semifinali Alcaraz-Medvedev e Musetti-Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Wimbledon volge al termine dopo due settimane di partite. In programma la finale del torneo maschile che decreterà il campione 2024, e permetterà di capire se Alcaraz si confermerà o ci sarà un nuovo vincitore. L'ultimo atto si gioca domenica 14 luglio alle ore 15 sul campo centrale, all'indomani della finale femminile tra Paolini e Krejcikova. Si sfideranno i tennisti che usciranno dalle due semifinali Alcaraz-Medvedev e Musetti-Djokovic. Si chiude così il terzo torneo dello Slam dopo che Sinner ha vinto gli Australian Open e Alcaraz il Roland Garros, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Finale Wimbledon 2024, quando si gioca: data e orario

La finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon è in programma domenica 14 luglio. Si gioca sul campo Centrale dell'All England Club alle ore 15. A giocarsi il titolo saranno i vincenti delle semifinali Alcaraz-Medvedev e Musetti-Djokovic, in una finale che si disputerà come sempre al meglio dei cinque set. Nessuna possibilità di slittamento d'orario o di cambi di programma a seconda del meteo: in caso di pioggia il tetto dell'impianto si chiuderà e si giocherà indoor.

Chi gioca la finale del torneo di tennis: i finalisti di Wimbledon 2024

A giocare la finale del torneo maschile di Wimbledon in programma domenica 9 giugno saranno i vincitori delle due semifinali tra Alcaraz e Medvedev e Musetti e Djokovic. I favoriti per il raggiungimento dell'ultimo atto sono il tennista spagnolo e quello serbo: il primo è il campione in carica, mentre il secondo ha vinto Wimbledon 7 volte. Attenzione però a Medvedev giustiziere di Jannik Sinner ai quarti di finale, e ad un Musetti cresciuto alla distanza e in grande spolvero.