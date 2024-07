video suggerito

Musetti non si aspettava la semifinale di Wimbledon: svela lo scherzo col team prima della partita Musetti dopo la conquista della semifinale di Wimbledon ha fatto chiarezza sul clima all’interno del team con l’emozione di giocare nel tempio del tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorenzo Musetti stenta quasi a crederci. La vittoria su Fritz gli ha permesso di conquistare la semifinale di Wimbledon e l'ennesima sfida contro Djokovic, che è un po' la sua bestia nera. Emozioni incontenibili per il tennista italiano che nell'intervista in campo ha parlato anche della possibilità di giocare sul campo centrale del tempio del tennis.

La gioia di Musetti per la vittoria, e lo scherzo con il team a Wimbledon

Non riusciva quasi a parlare Musetti dopo il successo nei quarti di finale di Wimbledon: "Non ho parole. È difficile parlare, ma farò del mio meglio. Penso di non aver ancora realizzato quello che ho fatto. Grazie a tutte le persone e al pubblico italiano che sono qui per sostenerci". E Muso ha svelato anche lo scherzo con il suo team sul fatto di giocare sul centrale più famoso dal mondo in semifinale: "Stavamo scherzando con la mia squadra sul provare a giocare sul più prestigioso campo di Wimbledon. Non avevo mai provato il Campo 1″.

Le emozioni di Musetti nel tempio di Wimbledon

Emozioni uniche dunque per il giocatore che diventerà il nuovo numero 16 al mondo: "Giocare su questo stadio meraviglioso è stato davvero un onore per me. Penso di aver giocato una partita davvero fantastica. Taylor era in gran forma. Sono davvero davvero felice di essere alla mia prima semifinale qui. Grazie alla mia squadra e a tutti gli amici che sono venuti dalla mia città natale per sostenermi".

Musetti parla della prossima partita contro Djokovic

E ora alle porte c"è il confronto con Djokovic, il settimo. Dopo 6 sconfitte, Musetti è consapevole di necessitare di un'impresa: "Probabilmente conosce meglio di me la superficie e lo stadio. Scherzi a parte è una leggenda ovunque… ma qui a Wimbledon negli ultimi anni ha realizzato qualcosa di veramente impensabile per chiunque. Ho avuto la possibilità di giocare contro di lui tante volte. Ci conosciamo bene. Sono sempre state grandi battaglie. Me ne aspetto un'altra. Sono un ragazzo ambizioso e mi piace mettermi alla prova. Farò del mio meglio. Metterò il mio impegno al 100%. Vediamo cosa succederà".