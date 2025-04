ATP Montecarlo, il programma di oggi e le partite in diretta: in campo Musetti-Bu e Berrettini-Navone, gli orari TV

Il programma di oggi del torneo di Monte-Carlo prevede le partite di tre italiani. Il primo a giocare è Lorenzo Musetti, unica testa di serie italiana in tabellone, contro il cinese Bu non prima delle 12:30. A seguire sarà il turno di Matteo Berrettini contro Navone, non prima delle 14. Scenderà in campo anche Fabio Fognini, che ha vinto questo torneo nel 2019, contro Cerundolo non prima delle 15:30. Diretta TV in esclusiva su Sky con streaming su Sky GO e NOW.

ATP Montercarlo, il programma di oggi e gli italiani in campo:

– non prima delle 13:30: Musetti-Bu

– non prima delle 14:20 Berrettini-Navone

– non prima delle 16:30 Fognini-Cerundolo

5 minuti fa 12:50 Il tabellone dell'ATP Montecarlo 2025 Il tabellone dell'ATP Montecarlo ha già fatto registrare l'uscita di scena di un italiano, ovvero Arnaldi sconfitto da Gasquet. Occhi puntati ora su Musetti, unica testa di serie italiana, e Berrettini che si trovano nella stessa parte di tabellone di Zverev. Se il romano dovesse battere Navone, affronterà Sascha al secondo turno. Poi il possibile incrocio con Muso che dovrebbe battere prima Bu e poi uno tra Leheck e Korda. In campo oggi anche Fognini contro Cerundolo, e poi domani sarà il turno di Sonego con Martinez e di Cobolli, fresco di titolo a Bucarest, con Martinez A cura di Marco Beltrami 16 minuti fa 12:40 In campo anche Fognini-Cerundolo: il programma Il terzo tennista italiano a scendere in campo oggi a Monte-Carlo è Fabio Fognini. Entrato in tabellone grazie ad una wild card, il vincitore dell'edizione 2019 del torneo se la vedrà con Cerundolo. Si tratta dell'ultimo match in porgramma, che potrebbe iniziare non prima delle 15:30. La sensazione è che l'orario slitterà di molto. A cura di Marco Beltrami 31 minuti fa 12:25 Dove vedere Berrettini-Navone in TV e streaming: l'orario Berrettini-Navone sarà trasmessa in TV su Sky, in esclusiva. Nessuna visione in chiaro, ma solo per gli abbonati con il match in orario non prima delle 14:30 (potrebbe variare in base ai match precedenti). Lo streaming sarà disponibile solo su Sky Go, per gli utenti Sky, o sulla piattaforma NOW. A cura di Marco Beltrami 46 minuti fa 12:10 Musetti-Bu in campo non prima delle 13:00: dove vederla in TV Lorenzo Musetti numero 16 del ranking ATP e unica testa di serie italiana (13) affronterà non prima delle 13 il cinese Bu, proveniente dalle qualificazioni e 67° giocatore del mondo. Un solo precedente tra i due nel torneo di Pechino della scorsa stagione, con il cinese che s'impose a sorpresa. L'orario d'inizio di Musetti-Bu potrebbe cambiare a seconda del prolungamento del match precedente. Diretta TV su Sky e streaming su Sky GO e NOW. A cura di Marco Beltrami 1 ora fa 11:52 Monte-Carlo Masters, gli italiani in campo e il programma di oggi: orari e dove vedere le partite Il primo italiano a scendere in campo oggi è Lorenzo Musetti che affronterà il cinese Bu non prima delle 13:00. Orario che potrebbe variare a seconda della sfida precedente. Non prima delle 14:20 sarà poi il turno di Berrettini, contro Navone. A chiudere Fabio Fognini, non prima delle 16 contro Cerundolo. Il programma completo: non prima delle 13 – Bu (Chn) vs MUSETTI (Ita)

