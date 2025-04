video suggerito

L’UEFA rende omaggio a Papa Francesco: un minuto di silenzio prima delle semifinali di Champions L’UEFA rende omaggio a Papa Francesco: un minuto di silenzio prima delle semifinali di Champions League, maschili e femminili, e di Youth League. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Funerali Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'UEFA renderà omaggio alla memoria di Papa Francesco facendo osservare un minuto di silenzio prima delle semifinali di Youth League e Women's Champions League di questa settimana e delle semifinali di Champions, Europa e Conference che si disputeranno dal 29 aprile all'1 maggio.

Questa la nota ufficiale.

La UEFA osserverà un minuto di silenzio in memoria di Sua Santità Papa Francesco prima del calcio d'inizio delle semifinali di Youth League e Women's Champions League di questa settimana, nonché delle semifinali della competizione maschile per club che si svolgeranno dal 29 aprile al 1° maggio.

Ceferin: "È stato un faro di speranza per tutta l'umanità"

Dopo la scomparsa del Santo Padre il presidente dell'UEFA, Aleksander Ceferin, aveva reso omaggio alla sua vita e alla sua eredità con queste parole: "Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l'umanità in questi tempi di guerra e di difficoltà. Un'umanità che ora rimarrà orfana di quella voce instancabile e potente che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per chiedere rispetto, accoglienza e uguaglianza e per implorare una pace che è sempre sembrata lontana, ma che il cuore del mondo ha sempre auspicato".

Il numero 1 dell'UEFA ha poi voluto sottolineare del Pontefice "l'entusiasmo per il calcio, una passione coltivata fin dalla giovinezza, a testimonianza di uno spirito gioioso e della sua capacità di entrare in contatto con le persone attraverso il calore e un senso di umanità condivisa".

Papa Francesco, la Figc conferma il minuto di silenzio in Serie A

Un minuto di raccoglimento su tutti i campi, ma non solo, è quello che la FIGC ha infatti stabilito per rendere omaggio a Papa Francesco. La Federazione ha esplicitato anche le modalità di accompagnamento, che saranno le stesse su tutti i campi e per tutte le squadre.

Tramite una circolare firmata dal presidente Gravina, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha avvisato Leghe, Divisioni, Dipartimenti e Comitati organizzatori, affinché tutti si attengano al protocollo disposto per il momento di lutto e di commemorazione dedicato al Pontefice: dal messaggio da far leggere allo speaker, alle foto da proiettare sugli schermi, fino ai test degli eventuali led disposti a bordo campo, tutte le società dovranno uniformarsi, al netto della dotazione tecnologica dei vari impianti.