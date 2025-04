Musetti in semifinale a Monte Carlo: “È bello piangere insieme e vincere insieme”. Sfiderà de Minaur

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti per la prima volta batte Stefanos Tsitsipas ed è in semifinale a Monte Carlo. Il tennista italiano sabato sfiderà Alex de Minaur. Musetti ha vinto in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. Prima semifinale in un 1000 per il tennista di Carrara. L'altra semifinale sarà Alcaraz-Davidovich Fokina.

Musetti in rimonta batte in tre set Tsitsipas

Musetti con Tsitsipas aveva sempre perso nei cinque precedenti, ma quando scende in campo è convinto di potercela fare. L'avvio è terribile, complice anche un problema fisico, ed è 6-1 per il greco. Nel secondo la musica è diversa, l'andamento è diverso sin dall'inizio e Musetti se lo prende con il punteggio di 6-3.

Il terzo si gioca sul filo. Musetti cancella quattro palle break nel quarto gioco e soprattutto effettua il break nel ‘seven crucial game'. Da quel momento in poi, meraviglioso pilota automatico e vittoria. Semifinale per l'azzurro che taglia un bel traguardo, che gli permette di scalare anche la classifica mondiale. Adesso sulla sua strada troverà Alex de Minaur, giocatore australiano che ha battuto Medvedev e Dimitrov dominando.

Le parole di Musetti dopo il successo con Tsitsipas

Dopo la partita sulla telecamera ha scritto: ‘Crediamoci', poi ha detto, a caldo, sul campo di Monte Carlo: "Oggi è stata una sfida durissima, non lo avevo mai battuto in cinque precedenti. Qui sulla terra, dove ha vinto tre volte, non era facile. Era una sfida complicata. Ho avuto tanto supporto del pubblico che mi seguono anche quando le cose vanno male. Durante la partita ho alzato il mio livello e sono orgoglioso del mio successo. Nel primo punto della partita ho avvertito un problema al piede e ho chiamato il dottore, ed ero un pò confuso. Ho messo in campo il gioco che avevamo pensato con il mio coach. Piangere insieme e vincere insieme è bellissimo".