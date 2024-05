video suggerito

Quando si gioca la finale di Conference League 2024, data e stadio della partita Le vincenti di Bruges-Fiorentina e Olympiacos-Aston Villa si qualificheranno per la finale di Conference League 2023-2024. La finale si giocherà mercoledì 29 maggio allo Stadio Agia Sophia di Atene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Tra oggi e domani si disputano le semifinali di ritorno di Conference League. Questa sera in Belgio la Fiorentina cerca di ottenere la seconda finale consecutiva in questa manifestazione, per farcela deve almeno pareggiare con il Bruges, battuto 3-2 nella gara di andata. Giovedì 9 maggio si terrà l'altra semifinale Olympiacos-Aston Villa. I greci partono dal 4-2 dell'andata e sanno che completeranno l'opera giocheranno la finale in casa, perché l'incontro che assegnerà il titolo si terrà ad Atene.

La Conference League è alla sua terza edizione. La Roma ha vinto la prima, il West Ham la seconda. Ora ci sarà una nuova vincitrice. Serie A e Premier League hanno la possibilità di fare il bis. Bruges-Fiorentina è la semifinale che interessa di più gli appassionati italiani, con i viola che giocheranno forti del 3-2 dell'andata. Olympiacos-Aston Villa invece all'andata ha avuto un esito sorprendente, anche per il risultato, che è stato di 4-2 per i greci.

Si attendono dunque i nomi delle due finaliste, delle squadre che si giocheranno il trofeo che saranno quindi le vincenti di Bruges-Fiorentina e Olympiacos-Aston Villa. La finale numero tre nella storia della Conference League si giocherà mercoledì 29 maggio, sette giorni dopo quella di Europa League e tre giorni prima della finale di Champions League.

La Uefa ha designato lo Stadio Agia Sophia, come impianto per la finale. La Grecia torna ad ospitare una finale europea dopo tanti anni – i tifosi del Milan ricordano con piacere le vittorie in Champions del 1994 e del 2007 – e potrebbe giocare in casa l'Olympiacos, che è una delle tante squadre di Atene, dove è situato lo Stadio Agia Sophia. Ma quello, però, è l'impianto degli arci-rivali cittadini dell'AEK Atene, che è al comando del campionato greco. La finale inizierà alle ore 20:45.