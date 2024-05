La Roma accarezza l’impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai: in finale di Europa League ci va Xabi Alonso

video suggerito

La Roma sfiora l'impresa ma il Bayer Leverkusen non perde mai: alla BayArena finisce 2-2 e in finale di Europa League ci vanno i tedeschi di Xabi Alonso. La doppietta di Paredes illude i giallorossi ma nei minuti finali i campioni di Germania riescono a mantenere l'imbattibilità stagionale

La squadra giallorossa ha giocato una partita di grande coraggio e concentrazione, provando sempre a proporsi in attacco per recuperare lo svantaggio ma senza mai perdere di vista la fase difensiva: inevitabilmente qualche occasione l'ha concessa ai campioni di Germania ma Svilar è stato perfetto in ogni situazione.

La Roma ha vissuto varie fasi di difficoltà nel corso della gara ma i ragazzi di De Rossi sono sempre stati bravi ad essere cinici nella metà campo avversaria: in occasione di un colpo di testa fuori di Lukaku c'è Tah che atterra Azmoun e l'arbitro concede il rigore. Leandro Paredes si presenta dagli undici metri e non sbaglia.

Poco dopo l'ora di gioco la squadra di De Rossi rimette tutto in equilibrio ancora con un calcio di rigore: Hlozek tocca il pallone con una mano in area tedesca e l'on field review dell'arbitro, su indicazione del Var, Makkelie indica ancora il dischetto. Il pallone è sempre di Paredes, che spiazza Kovar e fa sognare la Roma.

Il Bayer Leverkusen si riversa in avanti e rimette in piede la partita nella maniera più incredibile: Svilar manca il pallone, che rimbalza su Mancini e si infila in porta. Autogol del difensore giallorosso, che rispedisce all'inferno la Roma.

La squadra capitolina prova ad imbastire qualche azione offensiva con le ultime forze rimaste ma al settimo minuto di recupero Stanisic, entrato da poco, rientra sul sinistro e batte Svilar sul palo lontano. BayArena in festa.

Il tabellino di Bayer Leverkusen-Roma

RETI: 43′ e 66′ Paredes, 82′ Mancini (OG), 97′ Stanisic.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tah, Tapsoba, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Hlozek, Adli. Allenatore: Xabi Alonso.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Spinazzola (21′ Zalewski); El Shaarawy, Cristante, Paredes, Pellegrini, Angelino; Azmoun, Lukaku. Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Danny Desmond Makkelie (NED).