Il Bayer Leverkusen elimina la Roma in Europa League e la sfotte con 'Bella Ciao' a fine partita Al termine di Bayer Leverkusen-Roma dagli altoparlanti della BayArena è partita 'Bella Ciao', a molti è parso uno sfottò alla squadra della Roma, eliminata in semifinale di Europa League.

A cura di Alessio Morra

Il Bayer Leverkusen ha eliminato la Roma e si è qualificato per la finale di Europa League. Il gol di Stanisic al 96′ ha evitato pure ai tedeschi di perdere l'imbattibilità. Nel finale di partita c'è stata anche una rissa tra le panchine, dopo un'esultanza provocatoria di Frimpong. Ma quando è terminato l'incontro dagli altoparlanti dello stadio del Leverkusen è partita ‘Bella Ciao‘, canto popolare italiano famoso in tutto il mondo. La scelta di quel brano probabilmente non è casuale e ascoltandola, e pensando al risultato finale, è facile pensare a uno sfottò da parte del Bayer alla Roma, che un anno fa eliminò i tedeschi sempre in semifinale di Europa League.

Bella Ciao allo stadio di Leverkusen al termine della semifinale con la Roma

Quando termina l'incontro i calciatori della squadra di Xabi Alonso festeggiano il raggiungimento della finale, che giocheranno a Dublino con l'Atalanta. Quelli della Roma sono comprensibilmente abbacchiati, tristi e delusi per l'enorme beffa. I tifosi del Bayer festeggiano, le immagini della TV indugiano sui vincitori e soprattutto si sentono le parole e le note di ‘Bella Ciao', canto popolare italiano che ha un significato preciso, particolare e che rievoca la Resistenza nella Seconda Guerra Mondiale, e che poi è diventato ulteriormente popolare in tutto il mondo grazie alla nota serie ‘La Casa de Papel'.

Ma al di là della storia di questa canzone, presente o passata, viene da pensar male. Perché ‘Bella Ciao' in quel momento sembrava un messaggio chiaro e preciso, a leggere però solo il titolo, per la Roma. Con il ‘ciao' che è un saluto preciso per chi ha perso e va via sconfitto.

Il Leverkusen elimina la Roma e vola in finale di Europa League

Una partita tesa, dura, una contesa che pareva già decisa dopo la gara di andata, che i tedeschi hanno vinto per 2-0 all'Olimpico. Ma la Roma nel ritorno in Germania ha giocato una partita splendida, accorta, intelligente, ha saputo soffrire ed ha colpito sul finire del primo tempo con un rigore di Paredes. L'argentino ne trasforma un altro nella ripresa, 2-0 e parità totale. Il Bayer ha continuato ad attaccare, a spingere, e in modo assai fortunoso ha trovato il gol del pari con un'autorete di Mancini che ha sfruttato un errore di Svilar e Smalling. Poi in pieno recupero è arrivato il pareggio di Stanisic per il definitivo 2-2. Bayer in finale, Roma fuori.