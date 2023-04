Emily Ratajkowski sfoggia la maglia del Napoli su Instagram: è la sua terza squadra italiana La modella Emily Ratajkowski è stata fotografata mentre indossava una maglia di allenamento del Napoli: non è l’unica della sua collezione.

A cura di Ada Cotugno

Poco prima della partita di Champions League contro il Milan il Napoli ha scoperto di avere una nuova tifosa molto speciale: su Instagram infatti Emily Ratajkowski è stata fotografata con una maglia di allenamento degli azzurri.

La modella americana ha indossato una divisa un po' rovinata e senza maniche, accompagnando la foto con la scritta "Ho cambiato la maglia per guardare il Napoli". Lo scatto ha fatto il giro del web, infiammando la tifoseria partenopea che ha accolto subito la nuova sostenitrice.

Non c'è un motivo preciso che ha portato Emily Ratajkowski a indossare la divisa del Napoli, ma la modella si è sempre mostrata appassionata di sport e soprattutto di calcio italiano. Di recente è stata immortalata mentre era a una partita di NBA al Madison Square Garden e non è la prima volta che segue il basket dal vivo. Inoltre ha sempre mostrato interesse verso il calcio, con un occhio particolare per la nostra Serie A.

In realtà il Napoli è soltanto al terza squadra italiana della modella, molto celebre anche su Instagram. Cinque anni fa aveva condiviso sui social una sua foto che la ritraeva con la maglia della Roma personalizzata, con il numero 10 e il suo nome sulla schiena.

Prima ancora aveva ricevuto lo stesso omaggio anche dalla Juventus che le aveva inviato la 10 con la scritta "Emily". Proprio con i bianconeri c'è un legame molto particolare: la Ratajkowski infatti è stata una degli ospiti d'eccezione per la cerimonia del lancio del nuovo logo del club, avvenuta nel 2017.

La modella è stata accolta dalla società alla serata di gala organizzata per lanciare il nuovo brand ed è stata in compagnia dell'ex presidente Agnelli e degli altri vip tifosi della Juve presenti all'evento.

Non è dato sapere dunque se la modella sia effettivamente tifosa di una squadra in Italia, o sia semplicemente appassionata del nostro calcio ma intanto ha ampliato ancora di più la sua collezione con la particolare maglia di allenamento del Napoli che non ha portato molta fortuna alla squadra di Spalletti per la Champions League.