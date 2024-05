video suggerito

L’Atalanta fa la storia, è in finale di Europa League: capolavoro Gasperini e Marsiglia al tappeto L’Atalanta annulla completamente il Marsiglia e vola con merito in finale di Europa League. Un appuntamento con la storia per la Dea che vince 3-0 contro i francesi la semifinale di ritorno davanti al pubblico di Bergamo. Segnano Lookman, Ruggeri ed El Bilal Touré. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta annulla completamente il Marsiglia e vola con merito in finale di Europa League. Un appuntamento con la storia per la Dea che vince 3-0 contro i francesi la semifinale di ritorno davanti al pubblico di Bergamo. Un sogno per il popolo nerazzurro che ha visto la squadra di Gasperini passare in vantaggio nel primo tempo con Lookman su assist di De Ketelaere. Nella ripresa Ruggeri segna un gol meraviglioso per il raddoppio dell'Atalanta che mette alle corde il Marsiglia. Nel finale il tris firmato El Bilal Touré. Al triplice fischio è la Dea a festeggiare e puntare ora la finalissima di Dublino del 22 maggio.

L'occasione di Scamacca che prende la traversa.

Atalanta pazzesca nel primo tempo col gol di Lookman

L'Atalanta ha mostrato subito tutto il suo meraviglioso calcio nel primo tempo concedendo praticamente zero a un Marsiglia quasi spiazzato dalla forza della Dea. De Ketelaere va immediatamente vicino al gol colpendo il palo dopo aver superato Pau Lopez in uscita. Il gol e nell'area ma prima c'è tempo ancora per un altro legno colpito dai bergamaschi. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Scamacca a liberarsi dalla marcatura e calciare in porta da due passi centrando però in pieno la traversa.

La palla finisce poi su De Ketelaere che ribatte in porta ma trova la pronta risposta di Pau Lopez. La doppia occasione che precede poi il meritato vantaggio della squadra di Gasperini che trova il gol grazie a Lookman. Il nigeriano riceve palla da De Ketelaere, punta un avversario e col destro, complice anche un deviazione, mette la palla nell'angolino alla sinistra di Pau Lopez. Prima del fischio che chiude la prima frazione l'Atalanta va pure vicina al raddoppio che sfuma per un soffio.

L'esecuzione perfetta di Ruggeri sul gol del 2-0

Meraviglia di Ruggeri e Atalanta a dir poco perfetta

Marsiglia tramortito ma voglioso di iniziare subito forte una ripresa che però sarà subito di marca Atalanta. La Dea è spietata e trova immediatamente il raddoppio grazie a un gol favoloso di Ruggeri. L'esterno mancino della squadra di Gasperini chiude un triangolo meraviglioso con Lookman e mette in rete la palla del 2-0 con un tiro di destro – che non è il suo piede – che si insacca nella parte alta della porta. È il gol che fa esplodere di gioia il popolo di Bergamo e Gasperini che da poco aveva anche sostituito Scamacca ed Ederson.

Il Marsiglia reagisce e lo fa con una vecchia conoscenza del nostro campionato come Veretout che prova a riaprire il match ma il suo tiro si stampa sul palo. Il Marsiglia si gioca il tutto per tutto e manda in campo anche l'ex Inter, Correa, per dare maggiore qualità all'attacco. Anche Gasperini fa qualche cambio mandando in campo El Bilal Touré al posto di Lookman. Nel finale è proprio l'attaccante appena entrato a sfruttare un contropiede e mettere in rete con un destro a giro la rete del tris che fa esplodere di gioia tutto il popolo atalantino che vola a Dublino per una finale storica. La seconda della stagione dopo quella di Coppa Italia da giocare contro la Juve.