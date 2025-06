Olivier Giroud torna in Francia, a 38 anni giocherà l’Europa League: ha firmato con il Lille

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Un ultimo ballo in Europa, nella sua Francia, per chiudere la carriera a casa sua e lasciare un ultimo segno anche in Europa League. Olivier Giroud ha deciso di ritornare in Ligue 1 e di firmare un contratto di un anno con il Lille mettendo fine alla sua esperienza negli Stati Uniti dove era arrivato dal Milan nel 2024.

Dopo 13 anni di assenza ritornerà in Francia dove l'ultimo ricordo che hanno di lui è stato il trionfo in campionato con il Montpellier: da allora ha costruito la sua carriera internazionale tra Arsenal, Chelsea e Milan, ha portato a casa la Champions League e poi è sbarcato in MLS in quella che sembrava essere l'ultima tappa della sua bellissima carriera. Invece a 38 anni ha deciso di rimettersi in gioco in una squadra nuova che gli permetterà di giocare anche l'Europa League.

Giroud al Lille, torna in Francia dopo 13 anni

Ad annunciarlo è stato lo stesso Los Angeles con un comunicato ufficiale: le strade di Giroud e della squadra californiana si separeranno nei prossimi giorni con una rescissione consensuale e l'ultima partita del francese in MLS sarà domenica prossima contro i Vancouver Whitecaps. Si chiude la parentesi americana e l'attaccante è pronto ad aprirne una nuova in Ligue 1, tornando dopo 13 lunghissimi anni di assenza grazie al contratto di un anno firmato con il Lille.

L'ultima volta ha vinto il campionato con il Montpellier, prima di partire per la Premier League e vincere tutto con Chelsea e Arsenal. Poi è arrivato in Italia, al Milan, dove ha trovato una seconda vita sportiva da trascinatore assoluto. E adesso a 38 si riapriranno nuovamente le porte dell'Europa League, dato che il Lille si è qualificato alla competizione europea con il piazzamento nell'ultimo campionato. Il Los Angeles lo ha già salutato sui suoi profili social con le ultime foto di questa sua avventura e Giroud è pronto a fare l'ultimo giro di campo per i suoi tifosi prima di rientrare a casa sua.