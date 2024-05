De Rossi elogia la sua Roma e rivendica il suo percorso europeo: “Un anno fa ero stato esonerato in B”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

"Abbiamo fatto una partita eroica". Daniele De Rossi ha elogiato la sua Roma nonostante l'eliminazione in Europa League per mano del Bayer Leverkusen, che in finale sfiderà l'Atalanta. Nel post-partita, l'allenatore dei giallorossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha dichiarato: "Abbiamo tirato poco, purtroppo c'è questo vizio. Ma i ragazzi hanno fatto una gara straordinaria, nonostante pochi giorni fa stessimo a spingere all'Olimpico contro la Juventus. A riaprirla qui dove nessuno a vinto non è facile. Fa male uscire così, ma dobbiamo pensare alle ultime tre partite".

DDR ha riavvolto il nastro e ha analizzato tutto il percorso della sua squadra: "Io imparo ogni partita qualcosa, è un’esperienza nuova. Un anno fa ero stato esonerato in B. Abbiamo fatto un percorso che nella storia della Roma hanno fatto solo cinque allenatori. Mi sento orgoglioso, abbiamo fatto quattro semifinali per le squadre affrontate. Ho imparato perché il mio lavoro non si limita ai 90 minuti, ma devo analizzare perché non siamo andati in finale. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi. Ho detto ai ragazzi di dare tutto, poi se loro sono più bravi gli stringiamo la mano. Ad oggi sono più forti".

In merito alle condizioni di Paulo Dybala ha affermato: "Dybala ha dato disponibilità, fa ancora il ghiaccio, ieri ha sentito fastidio di nuovo. Abbiamo scongiurato infortuni, lo abbiamo portato per provare a buttarlo dentro ma la gara è andata diversamente. Lo avrei messo ai supplementari".

In vista della sfida importantissima per la Champions League con l'Atalanta del prossimo turno di campionato ha parlato delle condizioni fisiche della sua squadra: "L’orgoglio si porta fino a un certo punto, abbiamo perso Spinazzola, tanti sono stanchi, ma dobbiamo esser pronti in vista di domenica. Noi e l’Atalanta avremo due umori diversi, dobbiamo essere pronti a fare un’altra partita difficilissima. L’Atalanta non la scopriamo oggi. Dobbiamo farci trovare pronti, è un periodo tosto e di rimonta, lo sapevamo che saremmo stati con l’acqua alla gola, non posso dire niente a questa squadra".