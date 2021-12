Filippa Lagerback e Stella Bossari col dolcevita rosa: mamma e figlia vestono coordinato Stella Bossari sta trascorrendo le feste in famiglia. La neo 18enne e sua mamma Filippa Lagerback col look matchy matchy sembrano sorelle.

A cura di Giusy Dente

Instagram @filippalagerback

Più il tempo passa e più Stella Bossari somiglia alla mamma, Filippa Lagerback: sembrano sorelle, soprattutto confrontando le foto del passato della conduttrice. La neo 18enne (ha compiuto la maggiore età a luglio) è un'appassionata di moda, ama seguire i trend del momento e sui social è seguitissima. Dalle giacche over all'animalier, dai mini dress ai completi mannish, è sempre stilosa nei suoi outfit e spesso inserisce dei dettagli griffati nei suoi look. I genitori l'hanno sempre tenuta lontana dai riflettori, senza esporla troppo mediaticamente durante l'infanzia: lei oggi non fa parte del mondo dello spettacolo, studia Design a Milano, dove convive col fidanzato. Al momento, però, sta trascorrendo le festività in famiglia. Gli ultimi scatti sui social, infatti la vedono proprio con Filippa Lagerback e col papà Daniele Bossari.

Filippa Lagerback e Stella Bossari amano vestire coordinato

Mamma e figlia amano vestire coordinato. Già alla Milano Fashion Week dello scorso anno avevano partecipato con un look d'ispirazione maschile davvero glamour, da vere fashion addicted, seguendo la moda del completo mannish. Pantaloni palazzo in principe di Galles sui toni del grigio per entrambe: ma abbinato a camicia di raso fucsia per la Lagerback e a maglioncino nero con il colletto per Stella Bossari. Per completare l'outfit un paio di tronchetti, beige per la mamma e bianchi per la figlia. Anche durante le festività natalizie le due hanno sfoggiato un nuovo look coordinato.

Instagram @filippalagerback

La famiglia al completo sta trascorrendo alcune giornate di relax in campagna, facendo i turisti tra passeggiate in borghi suggestivi. Da Monteriggioni, nella Montagnola Senese, arriva il selfie che le vede davanti allo specchio con lo stesso maglioncino rosa a collo leggermente alto. Un paio di jeans chiari per la 18enne e pantaloni in velluto a coste marroni per la mamma, che con questo nuovo look hanno confermato ancora una volta la sintonia che le lega, anche quando si tratta di stile.