Cristina Marino in coordinato con Nina Speranza: mamma e figlia sono adorabili con i completi sabbia Cristina Marino ha passato la Pasqua sul di Como con il marito Luca Argentero e la piccola Nina Speranza. Per l’occasione mamma e figlia sono apparse adorabili in coordinato con dei look di lino color sabbia dallo stile fresco e sbarazzino.

A cura di Valeria Paglionico

La Pasqua è appena passata ma le star continuano a servirsi dei social per documentare le giornate spensierate e rilassanti passate con familiari e persone care. Cristina Marino è tra le influencer più seguite degli ultimi tempi e su Instagram non ha potuto fare a meno di condividere i ricordi più belli delle feste. Insieme al marito Luca Argentero e a un gruppo di amici ha fatto visita al Mandarin Oriental, una location da sogno sul Lago di Como dove, tra un delizioso pranzo, un giro in barca e un panorama mozzafiato, è stata lieta di godersi il sole primaverile. A farle compagnia c'era anche la piccola Nina Speranza, che con il look coordinato al suo era letteralmente adorabile.

I look mannish di Cristina Marino

Per aggiungere un tocco glamour alla Pasqua Cristina Marino ha pensato bene di seguire il trend della moda mannish. Ha infatti sfoggiato un completo di lino color sabbia, un modello che si rivelerà perfetto per la Primavera/Estate con i pantaloni palazzo, la giacca over monopetto e il panciotto coordinato. Ha poi completato il tutto con un paio di occhiali da sole in pieno stile diva e con delle snekakes Nike, per la precisione delle Jordan in bianco con dei dettagli azzurri lungo tutta la silhouette. Non è mancata la borsa griffata, una tracolla Chanel in pelle nera con l'iconica doppia C gold sulla chiusura.

Cristina Marino con le Nike Jordan

Nina Speranza "imita" la mamma

Sarà perché il trend mini-me è il più amato dalle coppie di mamma e figlia trendy o perché semplicemente lo stile safari è perfetto per le prime giornate calde della primavera, ma la cosa certa è che per la piccola Nina Speranza è stato scelto un outfit molto simile a quello di Cristina Marino.

Il look per Pasqua di Nina Speranza

Pantaloni over, casacca ampia e peluche: tutto era in tinta, ovvero sui toni del sabbia scelti anche dall'influencer per Pasqua. L'unico dettaglio che ha differenziato mamma e figlia? Oltre alla pettinatura (Nina portava le codine), la bimba si è protetta dal vento con un bomber smanicato in verde militare. Quando camminano mano nella mano Cristina e Nina non sono forse il trionfo della dolcezza?