Cristina Marino e Nina amano la moda matchy matchy: al mare in coordinato con gli accessori crochet Cristina Marino è in vacanza con la figlia Nina Speranza e ne ha approfittato per seguire il trend del momento: quello dei look mini me. Mamma e figlia hanno indossato gli stessi accessori crochet, apparendo adorabili in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino è in vacanza col marito Luca Argentero e la figlia Nina Speranza e si serve regolarmente dei social per documentare le sue giornate in famiglia. Sebbene no abbia rivelato la location scelta per le ferie, nelle ultime ore ha postato foto e selfie realizzati in spiaggia con la piccola e ha incantato tutti col suo stile matchy matchy. Le due hanno seguito il trend dei look mini me in versione balneare, apparendo adorabili in coordinato con dei super glamour accessori crochet: ecco tutti i dettagli dei loro outfit "complementari" all'uncinetto.

Cristina Marino e Nina con i look all'uncinetto

Quale migliore occasione di una giornata al mare per seguire il trend degli accessori crochet? È proprio quanto fatto da Cristina Marino e dalla figlia Nina Speranza durante le recenti vacanze mamma-figlia. Lei ha indossato una bandana all'uncinetto a righe sui toni del beige, senape e bianco, la piccola un'adorabile tutina coordinata, per la precisione un modello con lo scollo all'americana che le ha lasciato le spalle scoperte. Non hanno esitato a scattarsi dei selfie di coppia, anche se la bimba non è mai stata mostrata in viso per una questione di privacy.

Nina Speranza con la tutina crochet

Mamma e figlia seguono il trend dei bikini mini me

Al di là degli accessori da spiaggia in coordinato, mamma e figlia hanno seguito la moda mini-me anche in fatto di costumi, proprio come fatto in precedenza da altre star di successo, da Elisabetta Canalis a Costanza Caracciolo. In spiaggia hanno indossato gli stessi due pezzi rosa cipria, differenti solo nel modello.

Cristina Marino e Nina Speranza coi costumi mini me

La Marino ha indossato un bikini con tanga goffrato e top coordinato con mini maniche sulle spalle, mentre per la bimba ha preferito uno slip con i volant e il pezzo di sopra sempre goffrato ma un tantino più alto. Le due si sono lasciate immortalare sulla passerella della spiaggia di spalle come delle vere e proprie modelle: non sembrano forse essere delle gemelline?