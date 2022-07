Elettra Lamborghini con l’abito maiolica: alla cerimonia di nozze veste matchy matchy con Afrojack Elettra Lamborghini ha partecipato al matrimonio di una coppia di amici nelle ultime ore e al suo fianco c’era anche il marito Afrojack. Il dettaglio che non è passato inosservato? I due si sono vestiti in coordinato, seguendo la moda dei look matchy matchy.

La stagione dei matrimoni è ormai entrata nel pieno, soprattutto dopo che per due anni milioni di sposi hanno dovuto rimandare le nozze a causa della pandemia. Elettra Lamborghini nelle ultime ore ha dimostrato di essere un'invitata elegante e glamour ma allo stesso tempo super originale: ha partecipato al ricevimento organizzato dagli amici diventati marito e moglie, George Bousis e Anastasia Pantelidis, e per l'occasione ha scelto un coloratissimo abito maiolica. Il dettaglio che non è passato inosservato? Si è vestita in coordinato con Afrojack, declinando in versione adorabile il trend matchy matchy.

Quanto costa il tubino maiolica di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini è un'indiscussa icona di stile e lo dimostra a ogni matrimonio a cui prende parte. Se per il fatidico sì dell'amica Beatrice Valli aveva puntato tutto su un sinuoso abito a fiori, ora ha preferito l'iconica stampa maiolica che celebra il folklore italiano.

Elettra Lamborghini in Dolce&Gabbana

Ha infatti sfoggiato un tubino bianco e celeste firmato Dolce&Gabbana, un modello in crêpe de chine misto seta stretch con lo scollo a cuore, il bustier aderente che ha messo in risalto il seno e la gonna alla caviglia. Il vestito sul sito ufficiale della Maison è disponibile solo in una versione co la gonna al ginocchio (dunque non si esclude che Elettra se lo sia fatta modificare ad hoc) e costa 1.750 euro.

Tubino Dolce&Gabbana

Elettra Lamborghini e Afrojack in coordinato

Ad accompagnare Elettra Lamborghini al matrimonio degli amici è stato suo marito Afrojack, che a fine cerimonia ha anche suonato per gli sposi. Il dettaglio che non è passato inosservato? I due hanno seguito il trend dei look matchy matchy, apparendo adorabili in coordinato. Il dj ha infatti indossato un completo celeste con la giacca doppiopetto, completando il tutto con camicia e mocassini bianchi, così da riprendere i colori dell'outfit di sua moglie. I due non sono forse dolcissimi e glamour fianco a fianco?