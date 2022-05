Elettra Lamborghini a fiori al matrimonio di Beatrice Valli: il tubino con le rose ha la scollatura maxi Elettra Lamborghini era tra gli ospiti al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini e, oltre a emozionarsi durante la cerimonia, ha anche dato il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sulle stampe floreali ma non ha rinunciato alla sensualità.

Ieri è stato un gran giorno per Beatrice Valli e Marco Fantini: dopo due anni di intoppi e rinvii si sono sposati a Capri, coronando così il loro sogno d'amore dopo la nascita di tre figli. Il matrimonio è stato da sogno, la coppia ha pronunciato il fatidico sì su una terrazza con vista mare, sotto un suggestivo arco di rose. Ad attirare le attenzioni degli utenti del web non sono stati solo i due principeschi abiti bianchi della sposa ma anche gli ospiti famosi, che ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Se Aurora Ramazzotti ha puntato tutto su righe e scarpe basse, Elettra Lamborghini ha preferito una più classica stampa floreale, anche se non ha rinunciato al sensualità.

Elettra Lamborghini a fiori in primavera

Elettra Lamborghini è tra le più care amiche di Beatrice Valli e ha passato l'intero weekend a Capri pur di godersi al 100% il suo matrimonio. Sui social ha immortalato i momenti più romantici della cerimonia, non nascondendo il fatto che si è emozionata così tanto da aver pianto quasi per tutto il ricevimento. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile. Per lei niente abiti principeschi o look mannish, ha preferito puntare sulle stampe floreali, un must-have senza tempo della primavera. In quante prenderanno ispirazione da lei per le cerimonie che si terranno nelle prossime settimane?

Elettra Lamborghini in Dolce&Gabbana

Quanto costa l'abito con le rose di Elettra Lamborghini

Per il matrimonio dell'amica Beatrice Valli Elettra Lamborghini si è affidata a Dolce&Gabbanna, sfoggiando un abito a tubino sensuale e glamour. Si tratta di un modello bustier a tubino, con le coppe sagomate, le spalline sottili e un'allacciatura frontale con i gancetti (l'ha portata leggermente sbottonata, così da mettere in risalto il décolleté). La particolarità del vestito? È a fondo nero, decorato all-over con delle grosse rose rosse. Essendo un capo griffato, non è propriamente economico, sul web viene infatti venduto a 1.750 euro. La Lamborghini ha poi completato il tutto con dei bracciali d'oro e con delle onde sbarazzine tra i capelli.