Il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: due abiti da sposa con strascico e cristalli Dopo due anni di attesa e rinvii, Beatrice Valli ha detto sì a Marco Fantini: per le nozze a Capri ha scelto un abito romantico da vera principessa, cambiando look per la festa.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @vallibeatrice @marcofantini_mf

Dopo due anni di rinvii il grande giorno è arrivato: Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati. La cerimonia si è svolta a Capri, domenica 29 maggio, al tramonto: la coppia ha scambiato le promesse d'amore in una terrazza sul mare, sotto un suggestivo arco di rose. La proposta di matrimonio era arrivata ben tre anni fa ma, complice la pandemia, la coppia ha dovuto rimandare più volte la data: per un giorno così speciale Beatrice Valli ha sfoggiato ben due abiti da sposa, uno romantico per la cerimonia e uno scintillante per la festa di nozze.

L'abito da sposa di Beatrice Valli

L'abito da sposa di Beatrice Valli è rimasto top secret fino all'ultimo secondo: invitati e followers hanno visto la sposa arrivare all'altare raggiante con un abito bianco Atelier Emé, una nuvola di tulle. L'abito era caratterizzato da un corpetto a cuore e lasciava le spalle scoperte, con le maniche morbidamente scese sulle braccia. La gonna ampia terminava con un lungo strascico. L'ex tronista ha raccolto i capelli in uno chignon in modo da appuntare sul capo il lungo velo bianco e ha completato il tutto con scarpe con il tacco scintillanti. Anche i figli dell'influencer hanno preso parte alla cerimonia, accompagnando la mamma all'altare. Dopo lo scambio degli anelli si sono aperti i festeggiamenti tra cena e musica.

L’abito da sposa di Beatrice Valli

Il secondo abito bianco di Beatrice Valli

Per il ricevimento la sposa si è cambiata d'abito, sfoggiando un vestito glamour con maxispacco e schiena nuda. Il secondo abito bianco era caratterizzato da un corpetto di pietre scintillanti e dalla scollatura all'americana, con un voluminoso fiocco bianco che ricadeva sulla schiena nuda. La gonna, aperta lateralmente, rivelava i sandali con i listini di cristalli. Marco Fantini ha scelto invece un elegante completo blu navy con cravatta chiara. Durante la cena Bianca Atzei ha dedicato una canzone agli sposi, per poi lasciare il posto alla pista da ballo sotto le stelle.

Il secondo abito bianco di Beatrice Valli

Chi ha curato il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini a Capri

Prima delle nozze gli sposi hanno radunato amici e parenti intorno a una grande tavola imbandita: una "prova generale" in cui la futura sposa ha indossato un abito scintillante di cristalli. La cerimonia di nozze vera e propria è stata all'insegna del romanticismo: la coppia si è sposata a Villa Lysis, in una terrazza affacciata sul mare, sotto molteplici archi di rose bianche. L'allestimento floreale è stato curato da Vincenzo Dascanio, che nel 2018 lavorò al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Alla festa di nozze erano presenti tanti ospiti vip, da Elettra Lamborghini a Aurora Ramazzotti con un abito monospalla colorato. La coppia ha ballato tutta la notte travolta dalla felicità: nelle foto condivise su Instagram hanno espresso tutta la loro emozione per un giorno a lungo atteso, l'inizio della loro vita insieme.