Aurora Ramazzotti al matrimonio di Beatrice Valli con l’abito a righe: è chic con i sandali bassi Aurora Ramazzotti ha partecipato al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini insieme al fidanzato Goffredo Cerza: per l’occasione ha rinunciato ai tacchi a spillo, scegliendo la comodità dei sandali di Capri.

A cura di Beatrice Manca

Il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli a Capri è stato l'evento glamour del weekend: la sposa ha incantato con un (doppio) abito bianco e alla festa di nozze erano presenti moltissimi ospiti vip, da Bianca Atzei a Elettra Lamborghini con un tubino floreale. Tra le invitate la più chic era sicuramente Aurora Ramazzotti, invitata alle nozze insieme al fidanzato Goffredo Cerza: vista la location ha scelto un abito colorato e ha rinunciato ai tacchi a spillo, preferendo la comodità dei sandali tipici dell'isola.

L'abito monospalla di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento di grande successo professionale e personale: la figlia di Michelle Hunziker è ormai un volto di successo e si divide tra televisione e social. Negli anni ha maturato uno stile glamour e colorato e per il matrimonio dei "Vallini" a Capri ha scelto un abito semplice e colorato, adatto allo stile vacanziero per cui è famosa l'isola. Aurora Ramazzotti ha indossato un vestito monospalla di J W Anderson con strisce diagonali colorate, azzurre gialle e marroni. Ha lasciato i capelli sciolti sulla schiena e si è truccata da sola, realizzando un make up sui toni del bronzo con un rossetto color fragola.

Aurora Ramazzotti in J W Anderson

Aurora Ramazzotti sdogana i sandali rasoterra per un matrimonio

Chi è stato a Capri lo sa: l'isola è piena di scale ripidissime. Per questo i tacchi alti sono una scelta azzardata e Aurora Ramazzotti, con grande senso pratico, ha deciso di farne a meno. Al suo posto ha indossato un paio di tipici sandali capresi rasoterra in cuoio, fatti realizzare appositamente per lei dagli artigiani del posto e personalizzati con le sue iniziali, A.R.

I sandali personalizzati di Aurora Ramazzotti

Capri vanta una grande tradizione di sandali in cuoio, indossati da icone come Diana Vreeland, Grace Kelly e Jackie Kennedy. La scelta di Aurora Ramazzotti è assolutamente da copiare: chi ha detto che una cerimonia richiede per forza il tacco? Per un matrimonio sul mare i sandali sono la scelta più comoda e chic, perfetti per ballare tutta la notte!