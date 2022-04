Chiara Ferragni sfoggia le Birkenstock gioiello: quanto costano le ciabatte ispirate a Carrie Bradshaw Se volete sentirvi Carrie per un giorno ma senza la scomodità dei tacchi alti, la soluzione c’è: è arrivata la co-lab impossibile Manolo Blahnik for Birkenstock. La prima a sfoggiarli, ovviamente, è stata Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Ormai lo sappiamo: le Birkenstock non sono più un sandalo "sfigato" da turista ma le calzature più cool dell'estate. Chiara Ferragni però ha deciso di sfoggiare il modello più chic e inaspettato mai creato dal brand tedesco: su Instagram ha pubblicato la foto di un paio di ciabatte in velluto blu, con preziosi fermagli gioiello sui cinturini. Le più attente fashion addicted non potranno non notare la somiglianza con un paio di scarpe entrate nella storia del costume grazie ai film di Sex and the City: anche l'imprenditrice digitale è una fan di Carrie Bradshaw?

I sandali in velluto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcuni momenti della sua settimana: il ritorno del marito Fedez dell'ospedale, i momenti di serenità con i bambini, il lancio dei nuovi prodotti del suo brand e, ovviamente, alcuni dei suoi look preferiti. Nella carrellata di immagini appaiono dei sandali molto particolari: si tratta indubbiamente di un paio di Birkenstock, ma in una versione più "elegante" a partire dal colore, royal blue e dal materiale, un morbido velluto. In queste scarpe c'è lo zampino di Manolo Blahnik, uno dei brand di scarpe con il tacco più famosi al mondo, che ha appena lanciato una capsule collection per Birkenstock: il modello in questione costa 595 euro, ma è già sold out sul sito del brand.

Manolo Blahnik x Birkenstock

Il nome Manolo Blahnik è particolarmente caro a tutte le fan della celebre serie tv Sex and the City: sono le preferite della protagonista Carrie. C'è un modello che è particolarmente iconico: si tratta delle Hangisi blu che Carrie indossa nelle scene più romantiche con Mr. Big. Non a caso, le scarpe tornano ai piedi di Sarah Jessica Parker anche nel sequel dello show uscito quest'anno, And Just Like That.

una scena di And Just Like That

La capsule collection di Manolo Blahnik e Birkestock

Se volete sentirvi Carrie Bradshaw per un giorno, ma senza la scomodità dei tacchi alti, la soluzione c'è: alla fine di marzo è arrivata la co-lab impossibile tra i sandali tedeschi e i tacchi glamour, Manolo Blahnik x Birkenstock. Nel mondo della moda, si sa, gli opposti si attraggono: il celebre shoe designer ha rielaborato i sandali con le fibbie Arizona e gli zoccoli Boston con dettagli preziosi e colori di tendenza, blu cobalto e fucsia acceso. Se il vostro modello preferito è andato sold out niente paura: è previsto un secondo drop a giugno. Potevano mancare nell'armadio della regina delle influencer di moda? Certo che no: Chiara Ferragni ne possiede già un paio (numero 39, se siete curiosi) aspettando il sole per sfoggiarle fuori casa. E sentirsi Carrie Bradshaw anche a Milano!