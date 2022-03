Cristina Marino veste in coordinato con Nina: mamma e figlia indossano le ciabatte pelose coi calzini Cristina Marino ama alla follia la sua piccola Nina, la figlia nata dal matrimonio con Luca Argentero, e lo dimostra anche con le scelte di stile. Nelle ultime ore le due si sono vestite in coordinato: hanno sfoggiato delle ciabatte pelose con i calzini di lana.

A cura di Valeria Paglionico

Cristina Marino non è solo una delle influencer più seguite degli ultimi tempi capace di lanciare mode e tendenze con un unico scatto social, è anche una mamma amorevole e lo dimostra ogni volta che posta una foto in compagnia di Nina Speranza, la figlia che ha avuto dal marito Luca Argentero. La bimba non è mai stata mostrata in viso su Instagram ma, nonostante ciò, può già essere considerata una piccola star. Il dettaglio su cui la madre porta spesso l'attenzione dei fan? Ama i look mini me e non perde occasione per vestirsi in coordinato con la sua adorabile piccola.

I look mini me di Cristina Marino e Nina

Chi ha detto che per una giornata passata a casa non ci si può vestire trendy? I due anni di pandemia ci hanno insegnato proprio questo: anche un completo cozy e comodo può rivelarsi super fashion. A darne l'ennesima prova sono state Cristina Marino e sua figlia Nina Speranza, che nelle ultime ore si sono divertite a seguire il trend dei look mini me ma in versione confortevole. L'attrice ha portato l'attenzione soprattutto sulla figlia, apparsa adorabile con una tuta grigio chiaro e un cappellino in tinta, al quale si è divertita ad aggiungere un paio di occhiali da sole (rubati dal cassetto della mamma).

Nina Speranza con le mini ciabatte di pelo

Cristina e Nina con le scarpe uguali

Il dettaglio più adorabile? Mamma e figlia hanno aggiunto un dettaglio coordinato ai loro outfit: un paio di ciabatte pelose in stile Birkenstock, ovvero con due fasce sul collo del piede. A differenziare la calzature è stato solo il colore, la Marino ha scelto il nero, mentre per la bimba ha preferito una nuance panna. Entrambe, inoltre, le hanno portate con dei calzettoni di lana sui toni del grigio, seguendo così il trend più gettonato degli ultimi anni. Certo, solo qualche ora prima Cristina aveva declinato la tendenza in chiave primaverile (ovvero con i piedi nudi), ma probabilmente il freddo le ha fatto "rivedere" i suoi piani. Mamma e figlia non sono forse adorabili?