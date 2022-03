Cristina Marino con i piedi nudi anticipa la primavera (ma le ciabatte sono di pelo) La primavera si avvicina e Cristina Marino è già pronta per accogliere le prime giornate soleggiate dell’anno. Lo ha dimostrato col suo ultimo look: ha già scoperto i piedi indossando un paio di ciabatte di pelo senza i calzini.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano esattamente 10 giorni alla primavera e praticamente tutti hanno voglia di godersi finalmente le prime giornate soleggiate al termine di un inverno fatto di freddo e restrizioni. Cristina Marino è solo una delle tante star che si stanno già preparando per rendere l'inizio della bella stagione più glamour che mai e non ha esitato a mostrare tutto sui social. La moglie di Luca Argentero è ormai una vera e propria fashion influencer e ha provato a lanciare un nuovo trend: le ciabatte di pelo per la primavera portate con i piedi nudi nonostante le temperature non troppo miti.

Cristina Marino segue il trend dei pantaloni over

Avevamo lasciato Cristina Marino alla Milano Fashion Week tra completi di pelle e look coordinati a quelli di Luca Argentero e oggi la ritroviamo sui social alle prese con la "normale" quotidianità fatta di impegni familiari e professionali. Nelle ultime ore si è concessa una passeggiata "in solitaria" tra le strade di Milano e ha voluto portare l'attenzione dei followers su un dettaglio del suo outfit: ha abbinato un pantalone over in verde militare di Alberta Ferretti a un paio di ciabatte pelose total white, calzature destinate a diventare un vero e proprio must-have durante la prossima primavera.

Cristina Marino con pantaloni over e ciabatte di pelo

Il ritorno delle ciabatte (ma senza calzini)

Se fino allo scorso anno le ciabatte andavano portate con i calzini, ora Cristina Marino sta provando a rivoluzionare il trend. Come mostrato nella sua Stories ha sfoggiato i sandali di pellicci a piedi nudi, mettendo in risalto la pedicure impeccabile con lo smalto metallizzato. Certo, le temperature attuali sono ancora un po' troppo rigide per scoprirsi ma il dettaglio di pelo riesce a donare un certo calore. In quanti seguiranno la proposta di stile della moglie di Luca Argentero?