Cristina Marino e Luca Argentero a Celebrity Hunted: look di coppia coordinato in conferenza stampa Cristina Marino e Luca Argentero sono nel cast di Celebrity Hunted 3: come se la saranno cavata con la “caccia all’uomo”? In conferenza stampa hanno scelto look coordinati.

A cura di Giusy Dente

Comincia una nuova avventura per Cristina Marino e Luca Argentero, una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. I due sono infatti nel cast della terza stagione di Celebrity Hunted, che sbarcherà in tv (su Amazon Prime) a partire dal 17 novembre. Verranno rilasciati prima soli tre episodi, poi gli ultimi tre saranno disponibili dal 24 novembre. Come se la saranno cavata i due alle prese con la "caccia all'uomo"?

Cristina Marino e Luca Argentero a Celebrity Hunted

Il reality thriller targato Amazon Prime è giunto alla sua terza edizione. Il format prevede che un gruppo di celebrità fugga in giro per l'Italia mantenendo l'anonimato, arrivando fino alla fine del gioco evitando la cattura. Lo scopo è appunto cercare di non essere trovati dalla squadra di analisti, profiler, esperti di cyber security e investigatori sulle loro tracce, il tutto con pochissime risorse e una limitata disponibilità economica. Quest'anno a vedersela con i "cacciatori" saranno Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Katia Follesa, i volti dei The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, Irama e Rkomi. Il pubblico troverà nelle vesti di celebrità in fuga anche Luca Argentero in coppia con la moglie Cristina Marino. Erano tutti presenti alla conferenza stampa di presentazione.

Il look di marito e moglie in conferenza stampa

Cristina Marino e Luca Argentero sono una coppia molto amata e seguita. I fan supportano da sempre l'attore, sin dagli esordi nelle vesti di concorrente del Grande Fratello. Ed è piuttosto numerosa anche la community dell'attrice e imprenditrice, attivissima soprattutto nel mondo fitness e wellness. I due non sono nuovi a lavori che li vedono coinvolti insieme. Proprio sul set di un film si sono conosciuti e innamorati! Galeotto fu, nel 2015, Vacanze ai Caraibi. Stavolta si sono ritrovati in un'esperienza completamente diversa, non sul grande schermo ma in televisione.

Leggi anche Cristina Marino segue il trend del mini-me e veste in coordinato con la figlia Nina

Marito e moglie si sono cimentati con la "caccia all'uomo" di Celebrity Hunted. I due hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione, optando per look coordinati (quasi) in total black, una tipologia di outfit che amano particolarmente. L'attore ha scelto pantaloni e T-shirt scuri, abbinati a un paio di mocassini e con giacca grigia. Outfit nero per la modella, attualmente in attesa del secondo figlio. La 31enne ha optato per un maglioncino con spalla scoperta e pantaloni morbidi a palazzo, con décolleté ai piedi. Saranno loro i beniamini di questa edizione del reality?