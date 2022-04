Cristina Marino e Luca Argentero in nero: look coordinati per la nuova edizione di Celebrity Hunted Prime Video ha ufficialmente annunciato i protagonisti della terza edizione di Celebrity Hunted. Nella foto il cast è in total black, pronto per la fuga. Ci sono anche Cristina Marino e Luca Argentero.

A cura di Giusy Dente

Celebrity Hunted sta per tornare. Il format tutto italiano ha riscosso nelle precedenti due edizioni un grande successo. Ritroveremo dunque un gruppo di celebrità alle prese con investigatori e profiler da cui fuggire, avendo a disposizione limitate risorse economiche e un solo obiettivo: non farsi rintracciare. L’innovatività del format sta nel fondere le logiche del reality show alla narrazione della serie action. Ovviamente, sono i protagonisti a fare la differenza, ciascuno col proprio modo di giocare. Come se la caveranno quelli della terza edizione?

Celebrity Hunted sta per tornare

Prime Video ha annunciato il cast della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Questa volta a darsi alla fuga in giro per l'Italia saranno: Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo, Rkomi e Irama. I "cacciatori" faranno di tutto per mettersi sulle loro tracce, utilizzeranno tutti i mezzi a loro disposizione per bloccarli: tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe. Vale tutto insomma! Dovranno essere loro bravi a superarli in astuzia e intelligenza, così da salvaguardare la libertà e arrivare fino in fondo al gioco. La foto di presentazione del cast li vede tutti in total black.

Luca Argentero e Cristina Marino in Celebrity Hunted 3

Per Luca Argentero e Cristina Marino sarà la prima esperienza televisiva di coppia: i due sono marito e moglie e si sono da poco trasferiti a Milano, dove vivono assieme alla piccola Nina, la loro primogenita. Sono una coppia amatissima, molto seguita sui social e spesso presenti ad eventi glamour. Insieme erano alle sfilate milanesi, dove hanno attirato gli occhi di tutti col loro look coordinato. Nella foto ufficiale del programma indossano pantaloni neri entrambi, con crop top lei e T-shirt bianca lui.

Il cast di Celebrity Hunted 3

E a proposito di coppie: che dire di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal. Il loro percorso artistico si sta evolvendo sempre più andando ben oltre i video sui social. Marco D'Amore e Salvatore Esposito sono due attori noti soprattutto per i ruoli interpretati in Gomorra, rispettivamente nei panni di Ciro e Genny.

Rkomi è stato la rivelazione di Sanremo 2022: anche per la foto di lancio di Celebrity Hunted non ha rinunciato al chiodo di pelle, indossato anche sul palco dell'Ariston. Sullo stesso palco si è esibito anche Irama, che proprio in occasione della kermesse ha svelato la sua evoluzione stilistica in chiave dark e apocalittica. Nel cast anche Katia Follesa, che non è affatto nuova su Prime Video: ha preso parte anche alla prima edizione di LoL: Chi ride è fuori, classificandosi seconda. Chi di loro sarà il vincitore?