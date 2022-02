I vestiti di Sanremo 2022 per la finale: le pagelle e i voti ai look di cantanti, conduttori e ospiti Chi veste i cantanti in gara, i conduttori e gli ospiti. Ecco tutte le foto dei look e le pagelle con i voti agli outfit della quinta serata della 72° edizione del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Marco Casola

Amadeus e Sabrina Ferilli nella puntata finale di Sanremo 2022

Regina della serata finale di Sanremo 2022 è Sabrina Ferilli, che illumina il palco con i suoi gioielli preziosi e con i vestiti semplici disegnati per lei da Alessandro Dell'Acqua, stilista del marchio N21. Blanco e Mahmood, Achille Lauro ed Elisa conquistano come sempre il pubblico con i loro look ricercati, mentre Emma Marrone e Noemi stupiscono con abiti eleganti e sensuali. Chi veste cantanti in gara, conduttori e ospiti e tutte le foto dei look della quinta serata del Festival con i voti agli outfit e le pagelle di stile.

I look di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

Chi si aspettava da lei scollature sensuali e paillettes è rimasto deluso. Sabrina Ferilli per la sua prima apparizione stupisce tutti e lo fa con un abito estremamente semplice ed essenziale, un lungo modello color cipria disegnato da Alessandro Dell'Acqua, designer di N21. Completano il look preziosi gioielli in oro e diamantidi Pasquale Bruni. Ci piace la scelta di stupire con un vestito basic. Voto 7.

Sabrina Ferilli in N21

Amadeus con i cristalli

Cristalli, cristalli e ancora cristalli per Amadeus in questo Sanremo 2022. Dobbiamo però ammettere che il look con tuxedo in blu e nero dell'ultima serata è migliore dei precedenti. Certo ci sono ancora i dettagli luccicanti ma in questo caso non guastano. Voto 6 e 1/2.

Amadeus in Gai Mattiolo

Matteo Romano in nero

Il giovanissimo cantante sul palco della finale canta il brano "Virale" indossando un total look Emporio Armani. Tutto nero, anche la camicia. Non amiamo le camicie nere sotto gli abiti scuri ma sul cantante il black look non fa "effetto becchino". Voto 6 e 1/2.

Matteo Romani in Emporio Armani

Giusy Ferreri con la scaollatura sensuale

La cantante intona sul palco le note di "Miele", il suo brano sanremese, lo fa con indosso un abito nero super scollato, firmato Philipp Plein, con cut laterali e incrostazioni di cristalli tono su tono. Ci piace questa svolta sexy della cantante anche se l'abito non è di nostro gusto. Voto 5 e 1/2.

Giusy Ferreri in Philipp Plein

Rkomi in total pelle

Prosegue il viaggio di stile di Rkomi, che nelle diverse puntate ha sfoggiato look, tutti firmati Etro, ispirati al mondo dei biker, con pantaloni di pelle e stivali texani. Per la finale il cantante sceglie un total look in pelle nera con blazer, su camicia, pantaloni e boots texani. Forse avremmo smorzato il total leather look con un capo non di pelle. Voto 6.

Rkomi in Etro

Iva Zanicchi e il look funereo

Collo alto, cappa con ali in stile pipistrello, tanto, ma tanto, nero e un bel gioiellone al collo con cristalli lucenti a illuminare il nero funereo. Iva, dobbiamo bocciare il tuo look pesante, molto pesante. Voto 3.

Iva Zanicchi

Aka7even nero ma lucente

Questa sera sembra che tutti i concorrenti in gara si siano messi d'accordo per indossare almeno un capo nero e almeno un capo con cristalli, glitter o paillettes. Aka7even per la finale dice addio ai colori pastello, al bianco e alle frasi d'amore stampate sugli abiti per sfoggiare un completo total black di Stella McCartney, smorzato da shirt piena di cristalli e boots dalla suola imponente di Dr.Martens. Scuro ma lucente. Voto 6 e 1/2.

Aka7even in Stella McCartney

Massimo Ranieri con lo smoking nero

Anche Massimo Ranieri non legge le nostre pagelle e ancora indossa un completo total black, firmato Versace, con la camicia nera. A smorzare il look funereo cristalli sul bavero della giacca. Tutti sanno quanto amiamo i cristalli… Voto 4.

Massimo Ranieri in Versace

Noemi vestita solo di specchi

Ormai la trasformazione di Noemi è completa. La cantante sul palco della finale brilla con un abito di specchi firmato Alberta Ferretti e con gioielli Bvlgari. Il modello in tessuto nude è decorato con decori silver che sembrano disegnare un armatura di luce sul corpo della cantante. E' Noemi la diva di questo Sanremo. Voto 9.

Noemi in Alberta Ferretti

Fabrizio Moro con la giacca di paillettes

Fabrizio Moro è riuscito a non indossare in tutto Sanremo 2022 neanche un capo o un accessorio di un colore diverso dal nero. Neanche i calzini! Nella finale però ci sono tante, ma tante, paillettes cucite sulla giacca del completo Philipp Plein. Voto 5–.

Fabrizio Moro in Philipp Plein

Dargen D'amico scintillante

Gran finale per Dargen D'amico, che dopo il look floreale e quello optical della serata delle cover, sceglie il lurex e mette in scena una conclusione degna di nota. Ci piace il completo firmato Canaku, con canotta e pantaloni sparkling, smorzati da blazer doppiopetto con bottoni gioiello. Completano il look un paio di occhiali Versace. Dargen è uno degli uomini più cool di questa edizione, praticamente perfetto lo styling curato da Giulio Casagrande. Voto 8.

Dargen D’amico in Canaku

Elisa eterea in bianco

Eterea e splendida con il suo abito bianco di Valentino, disegnato da Pierpaolo Piccioli, Elisa chiude in bellezza, indossando ancora un candido modello. Coerente ed estremamente elegante il percorso di stile in total white scelto dalla cantante per Sanremo 2022 e pensato per lei dalla stylist Susanna Ausoni. L'abbiamo amata. Voto 9.

Irama con la rete di catene a Sanremo

Lo stylist Simone Rutigliano ci aveva anticipato che il percorso di stile di Irama aveva un tocco dark abbinato a un moo post apocalittico. Irama in finale sale sul palco di Sanremo 2022 con un completo nero essenziale di Givenchy, a rendere unico il look una rete metallica indossata sugli abiti che richiama i dettagli silver tra i capelli. Voto 7.

Irama in Givenchy

Michele Bravi con i fiori dorati

Splendida voce, interprete fantastico, ma troviamo scollegato il progetto di stile con il mood dell'artista. Michele Bravi indossa una cappa solo su una spalla, su un top aderente nude ricoperto da fiori dorati. Il risultato finale è eccessivamente barocco. Voto 5.

Michele Bravi in Roberto Cavalli

La Rappresentante di Lista in versione toy

Sono colorati, sono eccentrici, sono colorati, sono sopra le righe, sono fichi. I componenti de La Rappresentante di Lista arrivano con originali look firmati da Jeremy Scott per Moschino e conquistano tutti. Voto 9.