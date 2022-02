I gioielli di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022: quanto valgono orecchini e anelli della finale Sabrina Ferilli è la co-conduttrice della serata finale del Festival di Sanremo e fin dalla prima apparizione sul palco è riuscita a incantare tutti con la sua bellezza. Ha illuminato l’Ariston con dei gioielli preziosi e scintillanti: sapete quanto valgono?

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua serata finale, in occasione della quale il direttore artistico Amadeus ha voluto al suo fianco Sabrina Ferilli. Non è la prima volta che l'attrice prende parte alla nota kermesse canora, già nel 1996 aveva affiancato Pippo Baudo nella conduzione, ricoprendo i panni di valletta. Se durante la conferenza stampa ha scelto un outfit dall'animo bon-ton con una pencil skirt a quadri, sul palco della finale di Sanremo 2022 è apparsa elegante ed essenziale con abiti da sera sui toni del nude di N.21. A completare i vestiti sfoggiati sul palco dell'Ariston, dei gioielli scintillanti e preziosi.

Gli orecchini a fiore di Sabrina Ferilli

Per la sua esperienza sanremese come co-conduttrice Sabrina Ferilli si è rivolta a Pasquale Bruni, il brand di gioielli che ha completato i suoi look con dei preziosi sofisticati e preziosi. Gli orecchini a forma di fiore sfoggiati dalla showgirl hanno aggiunto un tocco delicato e romantico alla sua immagine. Fanno parte della collezione Petit Garden, sono in oro rosa 18 carati e sono tempestati di diamanti bianchi e champagne. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio di gioielli vengono venduti a 5.440 euro.

Orecchini Petite Garden di Pasquale Bruni

Quanto costano gli anelli di Sabrina Ferilli

Alle mani di Sabrina Ferilli potevano mai mancare degli accessori preziosi? Assolutamente no. L'attrice ha sfoggiato due diversi anelli, sempre "floreali" e firmati Pasquale Bruni. Fanno entrambi parte della collezione Giardini Segreti, una linea ispirata alle corti segrete di Milano, ai suoi giardini nascosti, a dei luoghi magici in cui si fondono arte e natura. Sono in oro rosa 18 kt e sono decorati con diamanti bianchi e champagne proprio come gli orecchini. Il più piccolo è "avvolgente", è a forma di tre delicati petali e sul web viene venduto a 7.553 euro. Il pezzo forte è però l'anello più grosso a forma di fiore, che conta ben tre petali tempestati di diamanti. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 13.160 euro. Insomma, Sabrina è riuscita a illuminare il palco dell'Ariston non sono con la sua bellezza ma anche con i suoi gioielli da sogno.

