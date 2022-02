Sanremo 2022, Sabrina Ferilli con gonna a quadri e spalle nude: il look per la conferenza stampa Sabrina Ferilli è la co-conduttrice scelta da Amadeus per la finale del Festival di Sanremo 2022. Questa mattina ha preso parte alla tradizionale conferenza stampa, distinguendosi per ironia, bellezza ed eleganza: ecco cosa ha indossato per la prima apparizione sanremese.

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera andrà in onda il gran finale del Festival di Sanremo: questa 72esima edizione è stata da record, tanto che fin dalla prima puntata ha registrato un vero e proprio boom di ascolti. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e la "rivelazione" Maria Chiara Giannetta, per la serata conclusiva Amadeus ha scelto di avere al suo fianco Sabrina Ferilli, che ritorna sul palco dell'Ariston nei panni di co-conduttrice dopo essere già stata valletta di Pippo Baudo nel 1996. Questa mattina ha partecipato alla tradizionale conferenza stampa, distinguendosi per ironia e bellezza. Il suo primo look sanremese? Tartan e con dei tagli cut-out sulle spalle.

Sabrina Ferilli alla conferenza col maglione cut-out

Sabrina Ferilli è arrivata a Sanremo e fin dalla conferenza stampa ha incantato tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia. Cosa ha indossato? Un look dall'animo bon-ton firmato N.21. L'attrice ha abbinato un maglioncino bianco a collo alto e con dei dettagli cut-out sulle spalle a una pencil skirt aderente e a vita alta, per la precisione un modello decorato all-over con dei maxi quadri sui toni del giallo, nero e bianco. Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté neri col tacco a spillo e con degli orecchini in oro e diamanti di Pasquale Bruni. Dopo aver rinnovato il colore di capelli qualche giorno fa, Sabrina ha tenuto la chioma sciolta e leggermente ondulato, esaltando così ancora di più il make-up dai toni naturali.

Sabrina Ferilli in N.21

Cosa indosserà Sabrina Ferilli per la finale di Sanremo

Sabrina Ferilli, da sempre icona di bellezza e di stile, sul palco dell'Ariston di sicuro si farà notare per splendore e simpatia. A firmare i look dell'attrice per la finale della kermesse canora sarà Alessandro Dell'Acqua, direttore creativo di N.21 che già in passato l'ha vestita in occasione di alcune sue apparizioni televisive, da Tu Sì Que Vales ad Amici di Maria De Filippi. A completare il tutto non mancheranno i tacchi a spillo e i dettagli scintillanti: l'attrice sfoggerà gioielli in oro e diamanti di Pasquale Bruni. A questo punto, dunque, non resta che aspettare questa sera per ammirare ancora una volta la Ferilli sul palcoscenico del Festival.

