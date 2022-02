Sabrina Ferilli si prepara a Sanremo 2022: capelli mossi e sfumature caramello Sabrina Ferilli sarà la co-conduttrice della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2022. La sua “preparazione sanremese” è cominciata dall’hair stylist di fiducia.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2022. Ormai mancano davvero poche ore al debutto ufficiale della gara canora, guidata per il terzo anno consecutivo da Amadeus, che veste i panni di conduttore e direttore artistico. Ma come sempre, non calcherà da solo il palcoscenico dell'Ariston. Con lui ci saranno cinque figure femminili diverse, una per ciascuna serata della kermesse. Per il debutto di questa 72esima edizione del Festival ha scelto Ornella Muti, che in conferenza stampa si è detta onorata dell'invito. A seguire ci saranno Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e dulcis in fundo Sabrina Ferilli.

Sabrina Ferilli torna a Sanremo

Per Sabrina Ferilli sabato 5 febbraio non sarà la prima volta sul palco dell'Ariston. L'attrice infatti, a differenza delle altre che sono al loro debutto, fa ritorno al festival dopo ben 25 anni. C'era già stata nel 1996 assieme a Valeria Mazza, nell'edizione condotta da Pippo Baudo. E nel 2012 era stata ospite della quarta serata, intervistata dall'allora padrone di casa Gianni Morandi. I suoi fan non vedono l'ora di ammirarla nuovamente nelle vesti di co-conduttrice e chiaramente c'è molta curiosità anche in merito a cosa indosserà. Nel 2012 l'abito azzurro indossato nella quarta serata della kermesse era dello stilista napoletano Alessandro Dall’Acqua.

Sabrila Ferilli a Sanremo nel 1996

Sabrina Ferilli si prepara a Sanremo 2022

Sabrina Ferilli nella sua carriera ha vestito le creazioni di molti importanti stilisti. Nella recente avventura a Tu sì que vales l'abbiamo vista in Dior (nella finale dei 27 novembre scorso), col jungle dress di Versace caratterizzato dall'iconica stampa tropicale e ancora in Dolce&Gabbana. Sugli abiti della finale di Sanremo 2022 non si sa ancora nulla. L'unica indiscrezione trapelata è che sfoggerà gioielli in oro e diamanti di Pasquale Bruni. In attesa del ritorno sul palco del'Ariston, l'attrice romana si sta godendo gli ultimi giorni di relax, in vista di momenti ben più frenetici e impegnativi!

Leggi anche Quanto costano i biglietti per partecipare a Sanremo 2022: i prezzi degli abbonamenti

In vista del 5 febbraio ha fatto un salto nel suo salone di fiducia, dove si è lasciata coccolare dai professionisti che anche altre volte si sono occupati dei suoi capelli. La Ferilli ha pensato di dare un tocco in più alla sua chioma e si è recata da Alessia Solidani, hair stylist amatissima dalle donne del mondo dello spettacolo. Tra le sue affezionate clienti anche Ilary Blasi e Michelle Hunziker: quest'ultima proprio alla Solidani deve il bob con cui di recente ha stupito i fan, abituati da sempre a vederla coi capelli lunghi.

Nessun cambiamento drastico per Sabrina Ferilli, che alla sua chioma mora ci tiene moltissimo, difatti non l'ha mai tinta, al massimo schiarendola in alcuni momenti. Allo stesso modo, solo raramente ha accorciato i capelli, preferendo anche lei portarli lunghi, alterandoli lisci e mossi. Come la ritroveremo a Sanremo 2022? Nel salone Solidani di Roma Prati ha dato una rinfrescata al colore, illuminando il suo castano scuro con leggeri tocchi color caramello. Quale sarà il prossimo step di quella che il suo hair stylist ha definito "preparazione sanremese"?