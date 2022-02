Sabrina Ferilli a Sanremo 2022 punta sul nudo: porta sul palco carisma e stile L’attrice Sabrina Ferilli è la co-conduttrice della finale di Sanremo 2022: l’attrice romana conquista l’Ariston con eleganza e abiti da sogno.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 72esima edizione del Festival di Sanremo si avvia al gran finale: le prime serate hanno registrato un boom di ascolti, confermando il successo di Amadeus e delle sue scelte artistiche. Quest'anno il conduttore ha voluto accanto a sé cinque co-conduttrici, tutte diverse per stile e percorso: da Ornella Muti a Lorena Cesarini, dalla rivelazione Drusilla Foer fino alla freschezza di Maria Chiara Giannetta. Per la quinta serata si è affidato al talento di Sabrina Ferilli, amatissima attrice romana, che sul palco porta tutto il suo genuino carisma. L'ingresso all'Ariston è in grande stile, vestita in uno splendido abito nude disegnato da Alessandro Dell'Acqua di N21 e gioielli scintillanti di Pasquale Bruni.

Lo stile di Sabrina Ferilli all'Ariston

Per Sabrina Ferilli non è la prima volta al Festival della canzone italiana: ritorna sul palco dell'Ariston dopo aver affiancato il leggendario Pippo Baudo nel 1996. Da allora l'attrice è cresciuta e maturata: come tutti, negli anni è cambiata, ma il suo fascino verace è rimasto lo stesso. Oggi ha 57 anni ed è ancora un'icona di bellezza mediterranea: occhi scuri, curve generose, capelli scuri illuminati da sfumature caramello proprio in vista da Sanremo. Alla conferenza stampa di presentazione avevamo già avuto un assaggio del nuovo stile, più bon ton e sofisticato: per incontrare la stampa ha indossato un dolcevita bianco e una gonna a quadri.

Sabrina Ferilli in N21

L’abito nude di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è un’artista navigata e si muove a suo agio sul palco di Sanremo: scende le scale con sicurezza sfoggiando uno splendido abito color nude di N21, una tinta che è il marchio di fabbrica della casa di moda di Alessandro Dell'Acqua. Un modello semplice e sofisticato, caratterizzato dal taglio impero e dalla scollatura a V, con le maniche lunghe. L’abito appariva leggerissimo e fluttuante, in grado di esaltare con la sua semplicità la prorompente bellezza di Sabrina Ferilli. Per completare il tutto, l’attrice ha indossato un paio di scarpe con il tacco satinate con cinturino alla caviglia e scintillanti gioielli Pasquale Bruni.

Leggi anche Checco Zalone e la gag sulla prostituta transessuale a Sanremo, le critiche di Luxuria