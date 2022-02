Sabrina Ferilli torna a Sanremo dopo 25 anni: come è cambiata l’attrice dagli esordi a oggi Dopo 26 anni Sabrina Ferilli torna sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022. Da allora tante cose sono cambiate, ma a rimanere inalterata è senza dubbio la sua bellezza.

Sabrina Ferilli è una delle conduttrici del Festival di Sanremo 2022. Amadeus ha annunciato il suo nome assieme a quelli di Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini, Ornella Muti e Drusilla Foer, che si alterneranno sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate della kermesse. Per l'attrice a differenza delle altre non è la prima volta alla manifestazione canora: sono passati 25 anni e da allora le cose sono molto cambiate. Lei è diventata uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo, cimentandosi in tantissime esperienze diverse. Di lei gli italiani amano la simpatia, l'accento romano, la spontaneità e il fascino rimasto inalterato nel tempo.

Com'era Sabrina Ferilli agli esordi

Gli anni Novanta sono quelli che hanno fatto conoscere Sabrina Ferilli al grande pubblico, grazie a diverse commedie che l'hanno vista protagonista. L'attrice si è immediatamente imposta come un vero e proprio sex symbol: impossibile non notarne e apprezzarne la bellezza tipicamente mediterranea. Fisico sinuoso, seno prosperoso, capelli scuri: è diventata immediatamente un simbolo di bellezza italiana, una bellezza che ha conservato nel tempo, anche se con alcuni cambiamenti, in parte dovuti al tempo e in parte forse ad alcuni accorgimenti estetici.

Le foto di Sabrina Ferilli oggi

Oggi Sabrina Ferilli ha 57 anni ed è in forma smagliante. Nel tempo il suo stile si è fatto sempre più sofisticato e glamour. In tv siamo abituati a vederla soprattutto con gonne a vita alta aderenti e scollature generose. Ama particolarmente anche le camicie e non rinuncia mai ai tacchi alti, insomma outfit molto femminili (e spesso griffati come il jungle dress di Versace). A Tu Sì que Vales, il programma che la vede nel ruolo di giudice popolare da tre edizioni, i suoi look sono sempre curatissimi e sensuali.

Coi capelli non ha mai azzardato cambiamenti drastici. Li ha sempre portati lunghi, prediligendo la chioma folta e scura, anche se in alcuni periodi ha alleggerito il colore con sfumature più chiare color caramello sulle lunghezze. Al liscio anni Novanta, ultimamente preferisce hairstyle più morbidi, leggermente mossi, che le danno un'aria molto elegante e le incorniciano perfettamente il viso.

Sabrina Ferilli naturale o rifatta?

Nel tempo più volte si è insinuato che la fisicità di Sabrina Ferilli fosse stata modellata grazie all'aiuto del chirurgo, ma da parte dell'attrice non c'è mai stata alcuna conferma. I maligni si sono soffermati soprattutto sul décolleté, i fianchi e gli zigomi. Sicuramente l'attrice romana ha sempre avuto un seno generoso e degli zigomi pronunciati, la sua fisicità nel tempo è cambiata poco: pur rimanendo un corpo mediterraneo nelle forme, si è snellito nei punti giusti, dandole un perfetto effetto clessidra.

Sabrina Ferilli a Sanremo 2022: le due partecipazioni al Festival

Il Festival di Sanremo 1996 aveva visto sul palcoscenico dell'Ariston Sabrina Ferilli, Valeria Mazza e Pippo Baudo. Quella edizione è stata vinta da Ron e Tosca con Vorrei incontrarti tra cent’anni. Per l'attrice dunque quest'anno è la seconda partecipazione, a distanza di 25 anni. "Certe notizie meglio riceverle da seduti. Grazie Amadeus" ha scritto Sabrina Ferilli nel dare appuntamento ai telespettatori il 5 febbraio 2022, la serata conclusiva della kermesse, quella che la vedrà nuovamente sul palco per uno dei ritorni più attesi di questa edizione.