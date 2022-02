Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli dopo il divorzio da Andrea Perone La vita privata di Sabrina Ferilli, dal tradimento di Andrea Perone durante il matrimonio all’amore e le nozze segrete con Flavio Cattaneo. L’attrice non ha avuto figli.

Sabrina Ferilli, madrina della serata finale del Festival di Sanremo 2022, è uno dei volti più apprezzati dello spettacolo italiano. Numerosi i riconoscimenti che ha ottenuto nel corso della sua carriera tra Nastri d'Argento e candidature al David di Donatello. L'attrice e conduttrice televisiva romana ha avuto due grandi amori. Dal 2003 al 2005 è stata sposata con l'avvocato Andrea Perone da cui si è separata per un tradimento. Poi ha incontrato il suo grande amore, Flavio Cattaneo, sposato a Parigi nel gennaio 2011. Non è mai diventata madre e dopo aver smentito tanti rumors su presunte gravidanze, la Ferilli precisò che i figli biologici non sono arrivati per volontà sua.

Chi è Flavio Cattaneo e il matrimonio segreto a Parigi

Sabrina Ferilli dopo la delusione ha trovato l'amore tra le braccia di Flavio Cattaneo, dirigente d'azienda e vice presidente di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori originario di Rho, in provincia di Milano. Galeotto fu il set della fiction Dalida: l'attrice vestiva i panni della protagonista mentre a quei tempi lui era il direttore generale della Rai. Si sono sposati a Parigi nel gennaio 2011 con nozze segrete ed ancora oggi vive felice la storia d'amore. La coppia vive a Roma e non ha figli: Flavio Cattaneo però è papà di Riccardo e Sofia, nati dal precedente matrimonio con Cristina Goi. La loro è una storia riservata, sul profilo Instagram di Sabrina Ferilli non compaiono infatti foto di coppia.

Il presunto tradimento di Andrea Perone

Il matrimonio tra l'avvocato Andrea Perone e la celebre Sabrina Ferilli è durato appena due anni. Nel 2005 il Corriere riportò la notizia della separazione consensuale tra i due. Fu il loro legale, Massimo Lauro, a dare la notizia della rottura definitiva con una nota nella quale si faceva riferimento alla presunta relazione extraconiugale di Perone con un'altra donna. L'indiscrezione fu poi confermata pochi giorni dopo da foto pubblicate dalla rivista Oggi che lo ritraevano in vacanza alle Isole Eolie con un'altra donna, Sara Varone. Con quest'ultima, allora sconosciuta, cominciò una relazione che durò pochi mesi. In seguito lo scandalo del tradimento, lei iniziò una carriera in tv come soubrette di Buona Domenica e come attrice, prendendo parte alla seconda stagione della fiction Tutti pazzi per amore. Si rese protagonista di pagine di gossip quando, nel 2019, confessò di avere vissuto un'esperienza simile a quella che vide coinvolta Pamela Prati, il caso Mark Caltagirone, prima di far sparire le sue tracce dal piccolo schermo. Oggi è mamma di Tommaso, nato dalla relazione finita con Alessandro Scotti.

Perché Sabrina Ferilli non ha avuto figli

La celebre attrice, prossima madrina del Festival di Sanremo 2022 per la serata finale, non ha avuto figli. Spesso si è trovata a dover smentire voci su presunte gravidanze fino a quando non ha iniziato a parlare pubblicamente della questione. I figli biologici non sono mai arrivati perché non li voleva.