Orietta Berti, la Fata Turchina alla finale di Sanremo: a 78 anni è ancora la più ironica del Festival Orietta Berti dimostra ironia e autoironia: per la finale di Sanremo incanta tutti in blu, in un trionfo di paillettes e tulle.

Non c'è niente da fare, anche quest'anno Orietta Berti, dall'alto dei suoi 78 anni, ruba la scena a tutte, giovani e meno giovani. Lo fa con l'ironia di una grande signora della musica, una che ormai non deve più dimostrare nulla sul palcoscenico, se non divertirsi. Quest'anno è la "padrona di casa" del palco della nave Costa Toscana insieme a Fabio Rovazzi con look sopra le righe: abiti futuristici, tra piume colorate, maxi ruches e paillettes che omaggiano i suoi look degli anni Sessanta. Per la finale è stata ospite sul palco e ha presentato il suo nuovo singolo con un look che è un trionfo di tulle blu e lustrini: una versione "drag" della Fata della Turchina.

Orietta Berti è tra gli ultimi ospiti della finale di Sanremo 2022: arriva sul palco con un abito in tutte le sfumature del blu, che la "incornicia" con tulle e paillettes. Anche Amadeus scherza sui suoi abiti: "Un look comodo, per tutti i giorni", risponde la cantante. Chi crea questi spettacolari abiti? La casa di moda Rochart, famosa per vestire anche le concorrenti di Drag Race Italia. Completano il look una serie di accessori scintillanti: guanti trasparenti, anelli a forma di stella e un trionfo di tulle sulla schiena. L'ispirazione è spiegata dalla stessa artista: è la Fata Turchina, ma con un po' di glamour in più. Orietta Berti dimostra intelligenza, stile e coraggio: evviva gli over 70 che sanno che per rimanere giovane non serve il bisturi, ma la voglia di divertirsi.