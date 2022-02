Orietta Berti a Sanremo si veste come 60 anni fa: il completo colorato ispirato all’abito vintage Orietta Berti è tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2022, al quale partecipa come co-conduttrice al fianco di Fabio Rovazzi direttamente dalle sale della Costa Toscana. Durante la quarta serata ha sfoggiato un look iconico e colorato che nasconde un dettaglio nostalgico: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Orietta Berti è tornata a essere una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo anche nella 72esima edizione dell'evento. Lo scorso anno ha calcato il palcoscenico dell'Ariston come Big in gara e, complice il successo ottenuto negli ultimi mesi, Amadeus l'ha voluta ancora al suo fianco, ma questa volta negli inediti panni di co-conduttrice. Insieme a Fabio Rovazzi, ogni sera si è collegata dalle meravigliose sale della nave da crociera Costa Toscana, dove la produzione ha allestito un palcoscenico per far esibire alcuni ospiti d'eccezione. La vera diva della location, però, è sempre stata Orietta, che puntata dopo puntata ha dimostrato di essere un'icona di stile ironica, glamour e soprattutto iconica.

Il look giallo e nero di Orietta Berti a Sanremo

Se durante la serata inaugurale Orietta Berti si era trasformata nella versione italiana di Lady Gaga con un abito di latex fucsia con degli spuntoni sulle spalle, per la penultima puntata del Festival ha scelto qualcosa di auto-referenziale. Ha infatti indossato un completo firmato Rochart con pantaloni bicolor gialli e neri e una casacca sugli stessi toni, con le maniche di pelo e piume nere e con una decorazione centrale "ondulata" di paillettes black&white. A completare il tutto, l'immancabile cappellino di tulle e le scarpe con le maxi zeppe. In quanti hanno colto la citazione nascosta nel look?

Il completo Rochart

Orietta Berti ripropone il look degli anni '60

Tutti i look sfoggiati da Orietta Berti al Festival di Sanremo 2022 sono tutt'altro che casuali ma è sopratutto quello scelto per la quarta serata che ha un profondo significato simbolico e nostalgico. Come spiegato sui social da Nick Cerioni, lo stylist della cantante, il completo ha reinterpretato in chiave moderna uno dei vestiti iconici della sua carriera. Era il 1962 quando una giovanissima Orietta sfoggiava un lungo abito di paillettes sugli stessi toni e con la stessa decorazione ondulata centrale. All'epoca portava il caschetto e muoveva i primi passi nella musica ma, nonostante ciò, vantava già uno stile coloratissimo, originale e cool. Per la finale del Festival punterà ancora su qualcosa di vintage o sorprenderà con un outfit sopra le righe?

