Cristina Marino alla serata di gala: look vedo-non vedo sul pancione e gioielli da oltre 67mila euro Cristina Marino ha partecipato a una serata di gala con un look total black impreziosito da gioielli Bulgari dal valore superiore a 67mila euro.

A cura di Giusy Dente

A settembre Cristina Marino, attivissima sui social, ha condiviso con fan e follower una notizia bellissima: la seconda gravidanza. L'attrice e suo marito Luca Argentero presto allargheranno la famiglia e daranno alla primogenita Nina Speranza un fratellino o una sorellina. La coppia non ama condividere troppo del proprio privato. Per questo motivo hanno sempre protetto la piccola Nina dalle eccessive esposizioni mediatiche: fino ad ora non ne hanno mai mostrato il volto e con ogni probabilità lo stesso faranno anche col secondogenito. Non se ne conoscono ancora sesso e nome, ma la pancia della modella comincia ormai a farsi vedere.

I look premaman di Cristina Marino

Il primo look premaman di Cristina Marino è stato poco dopo l'annuncio della gravidanza. Lei e Luca Argentero hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. E insieme erano anche agli show della Fashion Week milanese, a cui hanno preso parte con dei maxi cappotti coordinati. Da grande appassionata di moda, in queste settimane la 31enne ha continuato a mostrare a fan e follower i suoi outfit: dal tailleur glamour con reggiseno di cristalli ai shorts strappati abbinati a polo crop, ha dimostrato di essere una mamma davvero trendy. E sembra che ami mostrare la pancia: lo ha fatto anche durante un workout. Sta continuando ad allenarsi e a portare avanti i suoi esercizi, per mantenersi in forma ma soprattutto in salute.

in foto: tuta Nensi Dojaka

Cristina Marino in total black

C'era anche Cristina Marino alla Charity Dinner Gala che che ha chiuso Convivio 2022, la mostra evento ideata 30 anni fa da Gianni Versace con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla lotta all'Hiv. Alla serata di beneficenza erano presenti Elisabetta Gregoraci (con minidress nero dai dettagli scintillanti), Aurora Ramazzotti (con un abito nero trasparente), Valentina Ferragni (con la tutina da Catwoman a effetto vedo-non vedo). Cristina Marino ha scelto un look total black firmato Nensi Dojaka, con dettagli cut-out e inserti in tulle trasparente proprio sul pancione, messo in risalto dal gioco vedo-non vedo. Costa 1775 euro. Ha abbinato un blazer scuro, décolleté Sergio Rossi con tacco alto e ha impreziosito il tutto con gioielli Bulgari.

in foto: bracciale Bulgari

Quanto valgono i gioielli di Cristina Marino

Il tocco di luce nel look total black di Cristina Marino è dato dai preziosi gioielli della Maison Bulgari. La 31enne ha scelto un bracciale e tre anelli dell'iconica collezione Serpenti. Il bracciale sottile è realizzato in oro bianco e diamanti: costa sul sito ufficiale 33.200 euro. Lo ha abbinato a due modelli differenti di anelli, anche questi in oro bianco e diamanti. Quello con doppia spirale costa 16.400 euro, mentre quello più piccolo (ne ha indossati due) costa 8900 euro. Il totale dei gioielli dunque arriva a 67.400 euro.