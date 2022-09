Elodie con l’abito trasparente impreziosito da cristalli: il look vale oltre 10 mila euro Look effetto vedo-non vedo da oltre 10 mila euro per Elodie, che ha partecipato all’evento di lancio del nuovo servizio di streaming Paramount+.

A cura di Giusy Dente

Per Elodie sono settimane dense di impegni. La cantante sta vivendo un momento d'oro della carriera, in cui sta esplorando anche nuovi settori. L'abbiamo vista non solo sui palcoscenici dei principali eventi musicali dell'estate, da Battiti Live al TIM Summer Hits, ma anche al Festival del Cinema di Venezia, in versione regina di cuori. È proprio lei la protagonista di Ti mangio il cuore, nuovo film di Pippo Mezzapesa presentato proprio alla kermesse veneziana. Di ritorno dalla laguna, Elodie è prima salita sul palco dei Tim Music Awards all'Arena di Verona, poi è volata a Roma, dove è stata ospite dell'evento di lancio del servizio di streaming Paramount+.

Elodie sul blu carpet

A Cinecittà è stato allestito uno speciale blu carpet. Il blu è il colore della casa di distribuzione e produzione Paramount, che nella Capitale ha presentato la sua nuova piattaforma di streaming. Tra i primi titoli a disposizione degli utenti del servizio ci sarà il film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore, appena presentato al Festival del Cinema di Venezia. Tra gli ospiti presenti all'evento di lancio non poteva quindi mancare Elodie, che ricopre proprio il ruolo di protagonista. Elettra Lamborghini ha sfilato in total black, mentre la cantante ha scelto un look più glamour e scintillante.

Elodie in Miu Miu

Il look di Elodie

Elodie ama gli outfit glamour e trendy, sempre indossati con personalità. Ultimamente il suo stylist, Lorenzo Posocco (che cura anche l'immagine di Dua Lipa) sta puntando molto sull'estetica anni Duemila, su capi sensuali e look graffianti, che traducono bene il carattere forte ed energico della 32enne, la quale vive un rapporto molto sereno col proprio corpo e con la nudità.

Elodie in Miu Miu

È una donna consapevole e sicura di sé e anche per questo è un'icona di sensualità e femminilità. All'evento targato Paramount ha scelto un total look Miu Miu. L'abito midi trasparente con silhouette dritta e intimo in vista (reggiseno e coulotte bianchi) è realizzato in tulle e ricorda un po' i look delle dive anni Venti.

in foto: abito Miu Miu

È ricoperto di micro applicazioni scintillanti e spiccano le decorazioni di cristalli applicati sul fondo della gonna e sul décolleté. Costa 9300 euro sul sito ufficiale. Ha completato il look con décolleté-ballerine di raso rosa (con tacco) firmate ancora Miu Miu: sono impreziosite da fiocchetto e fascia nera che avvolge il collo del piede. Sul sito ufficiale della Maison costano 750 euro.