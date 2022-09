Elodie ai Tim Music Awards, look graffiante tra dettagli scintillanti e audaci trasparenze Ospite dei Tim Music Awards, Elodie si è esibita con un completo trasparente, con intimo in vista e glitter scintillanti: un look audace e grintoso proprio come lei.

A cura di Giusy Dente

Elodie è tornata alla musica, a esibirsi sul palcoscenico, dopo l'avventura a Venezia. La cantante, infatti, è stata ospite del Festival del Cinema, dove è stato presentato il film che la vede recitare nel ruolo di protagonista. "Ti mangio il cuore" segna il suo effettivo debutto sul grande schermo, dopo il cameo nei panni di se stessa in "Non c'è campo" di Federico Moccia. Ha sfilato sul prestigioso red carpet con un look total black. Rientrata dalla kermesse, si è esibita all'Arena di Verona in occasione dei Tim Music Awards, portando a casa diversi premi.

L'estate in musica di Elodie

Il Coca Cola Summer Festival, la Notte della Taranta, Battiti Live, il Tim Summer Hits: per Elodie è stata un'estate davvero intensa, musicalmente parlando, che l'ha vista esibirsi in tutt'Italia senza sosta. La cantante è nuovamente riuscita a imporsi con i suoi brani, tra i più ascoltati degli ultimi mesi. Prima "Bagno a mezzanotte", poi "Tribale", infine "La coda del diavolo" con Rkomi: ha accompagnato l'estate e le vacanze degli italiani con la sua musica piena di energia.

E sicuramente non si può dire che manchino di energia anche i suoi audaci look. La 32enne in ogni occasioni sa catalizzare l'attenzione con i suoi outfit trendy, scelti con cura dallo stylist Lorenzo Posocco. A lui si sta affidando ultimamente: è lo stesso stylist che cura anche l'immagine di Dua Lipa. Per Elodie punta sempre su capi audaci, sexy e provocanti, capaci di mettere in risalto la sua grinta e la sua personalità.

Elodie ai Tim Music Awards

Elodie è tornata all'animalier, in occasione dei Tim Music Awards. L'avevamo già vista con una tutina zebrata bianca e nera di Off-White e stivaletti abbinati durante uno show del tour di Rkomi. Fantasia zebrata ma in rosso-nero (nuovamente questa firmata Off-White) anche per il concerto al Circolo Magnolia di Milano. Lo stesso motivo è tornato anche sul palco del Tim Music Awards.

La cantante ha indossato un completo trasparente, con tanga e reggiseno neri in vista. Sia gonna, una longuette aderente che il top con colletto sono impreziositi da dettagli che li rendono scintillanti. Per completare l'audace outfit, un paio di décolleté nere con cinturino gioiello. Elodie interpreta ogni outfit con carattere e personalità: quando è sul palco sa dominare la scena da vera diva.